Koen Casteels stond zaterdagnamiddag naar goede gewoonte in doel bij Wolfsburg, dat op de 27e speeldag in de Bundesliga een 0-2 nederlaag leed tegen Borussia Dortmund. Het was de 157e wedstrijd in de eerste Bundesliga voor Casteels en daarmee brak hij een record van Jean-Marie Pfaff.

Pfaff was de Belgische doelman met de meeste Bundesligawedstrijden op zijn naam. Van 1982 tot 1988 stond Pfaff 156 keer onder de lat bij Bayern München.

De 27-jarige Casteels is een jeugdproduct van Genk, maar kwam daar door de concurrentie met Thibaut Courtois nooit aan spelen toe. In 2011 trok hij naar Hoffenheim, waar Wolfsburg hem in 2015 wegplukte. Na nog een uitleenbeurt aan Werder Bremen, werd hij in 2017 de nummer een van Wolfsburg.

De derde doelman van de Rode Duivels keepte 39 wedstrijden voor Hoffenheim, 6 voor Bremen en 112 voor zijn huidige club. Om ook de Belgische voetballer met de meeste Bundesligawedstrijden op de teller te worden, moet Casteels nog een poos in Duitsland blijven. Daniel Van Buyten speelde er van 2004 tot 2014 219 voor Hamburg en Bayern München.

Casteels kon zijn record niet met een zege vieren. Hij moest zich gewonnen geven op doelpogingen van Raphael Guerreiro (32e) en Achraf Hakimi (78e). Dortmund kon nog niet rekenen op de geblesseerde Axel Witsel. Thorgan Hazard stond wel in de basis en leverde de assist voor de openingstreffer. Het is voor de Rode Duivel al de twaalfde assist van het seizoen, alleen zijn ploegmaat Jadon Sancho en Thomas Müller (Bayern München) doen beter. In de 78e minuut, kort nadat hij een gele kaart gekregen had, werd Hazard vervangen. Wolfsburg beëindigde de partij met tien, na rood voor Felix Klaus (80e).

In de stand blijft Dortmund tweede. Het naderde tot één punt van Bayern München, dat zaterdagavond Eintracht Frankfurt partij geeft. Wolfsburg is zesde.

