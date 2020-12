Komend weekend al vijf wissels: Pro League voert regel vervroegd in

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft donderdag beslist om de voorlopige regel, die voor de rest van het seizoen per club vijf wissels in een 1A-, 1B of bekerwedstrijd toestaat, vervroegd in werking te laten treden vanaf komend weekend.

Vorige week gaf de Pro League al groen licht om vanaf 1 januari in drie momenten tot maximum vijf wissels toe te laten. Nu wordt die regel al vervroegd op vraag van een aantal clubs, waardoor die komend weekend al van kracht is. Ook in uitgestelde wedstrijden die eigenlijk voor 26 december hadden moeten plaatsvinden, mogen clubs vijf wissels doorvoeren. Goed nieuws dus voor Eupen, dat door een recente besmettingshaard al drie duels in te halen heeft en dus voor een bijzonder drukke nieuwjaarsperiode staat. In de meeste Europese competities was een gelijkaardige maatregel al van toepassing. Ook bij de Pro League lag de mogelijkheid om vijf wissels door te voeren eerder al op tafel, maar het voorstel raakte toen niet goedgekeurd. Op 15 december bereikten de clubs op aandringen van de Europees voetballende ploegen toch een akkoord, zodat er met een aantal extra wissels meer rustmomenten kunnen worden ingebouwd voor de spelers in de overvolle kalender. De Hoge Raad van de Belgische voetbalbond (KBVB) gaf ook zijn fiat.