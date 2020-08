Telenet heeft nog steeds geen akkoord kunnen bereiken met Eleven Sports over de uitzending van de Jupiler Pro League, de hoogste Belgische voetbalcompetitie. Komend weekend zal er al zeker geen Belgisch voetbal te zien zijn bij Telenet, bevestigt het bedrijf.

Telenet heeft twijfels bij de kwaliteit van de omkadering en wil inspraak, maar Eleven zou die niet willen geven. 'We willen geen blanco cheque tekenen', zegt Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet.

De onderhandelingen blijven lopen, maar zolang er geen akkoord is, geeft Telenet zijn sportklanten een maandelijkse korting van 10 euro. Voor die prijs kunnen ze rechtstreeks bij Eleven Sports een abonnement nemen voor het Belgisch voetbal.

'We vinden het erg jammer dat we onze klanten geen Belgisch voetbal kunnen aanbieden bij de start van het nieuwe seizoen', legde Jeroen Bronselaer, verantwoordelijke voor residentiële marketing bij Telenet, uit. 'We beseffen hoe belangrijk voetbal en hun favoriete club zijn voor veel van onze abonnees, zeker in tijden waarin we niet naar het stadion kunnen. We willen ver gaan om de supporters Belgisch voetbal aan te bieden, maar mogen een marktconforme prijs voor de uitzendrechten ook niet uit het oog verliezen. Momenteel komen we helaas niet tot een redelijk akkoord met de rechtenhouder. We blijven onderhandelen met Eleven Sports om tot een vergelijk te komen. Tot het zover is, willen we voor onze klanten de prijs van het streamingabonnement bij Eleven betalen. Dit doen we door de korting van €10/maand op Play Sports aan te bieden.'

Met de korting van 10 euro kunnen ze dus een abonnement aankopen bij Eleven, maar kunnen ze niet via de decoder kijken zoals vroeger, maar wel via een omweg. Telenet zal daarom de Chromecast, een toestelletje van Google om uitzendingen eenvoudig te streamen van een smartphone naar tv, verkopen met korting aan alle klanten die nu of eerder dit jaar een abonnement op Play Sports hadden.

Telenet heeft twijfels bij de kwaliteit van de omkadering en wil inspraak, maar Eleven zou die niet willen geven. 'We willen geen blanco cheque tekenen', zegt Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet. De onderhandelingen blijven lopen, maar zolang er geen akkoord is, geeft Telenet zijn sportklanten een maandelijkse korting van 10 euro. Voor die prijs kunnen ze rechtstreeks bij Eleven Sports een abonnement nemen voor het Belgisch voetbal.'We vinden het erg jammer dat we onze klanten geen Belgisch voetbal kunnen aanbieden bij de start van het nieuwe seizoen', legde Jeroen Bronselaer, verantwoordelijke voor residentiële marketing bij Telenet, uit. 'We beseffen hoe belangrijk voetbal en hun favoriete club zijn voor veel van onze abonnees, zeker in tijden waarin we niet naar het stadion kunnen. We willen ver gaan om de supporters Belgisch voetbal aan te bieden, maar mogen een marktconforme prijs voor de uitzendrechten ook niet uit het oog verliezen. Momenteel komen we helaas niet tot een redelijk akkoord met de rechtenhouder. We blijven onderhandelen met Eleven Sports om tot een vergelijk te komen. Tot het zover is, willen we voor onze klanten de prijs van het streamingabonnement bij Eleven betalen. Dit doen we door de korting van €10/maand op Play Sports aan te bieden.' Met de korting van 10 euro kunnen ze dus een abonnement aankopen bij Eleven, maar kunnen ze niet via de decoder kijken zoals vroeger, maar wel via een omweg. Telenet zal daarom de Chromecast, een toestelletje van Google om uitzendingen eenvoudig te streamen van een smartphone naar tv, verkopen met korting aan alle klanten die nu of eerder dit jaar een abonnement op Play Sports hadden.