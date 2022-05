Vincent Kompany is niet langer hoofdtrainer bij RSC Anderlecht. Na één seizoen als speler en twee als coach werd 'gezamenlijk beslist' om de wegen te laten scheiden, zo klinkt het woensdag in een persmededeling.

Volgens Britse media is hij op weg naar Burnley, dat afgelopen weekend naar de Engelse tweede klasse degradeerde. Belgische media melden dan weer dat er met Felice Mazzu reeds een opvolger in de wachtkamer zou staan.

Mazzu loodste promovendus Union afgelopen seizoen als in een sprookje naar de tweede plaats in de Belgische hoogste klasse. 'De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd', klinkt het in de mededeling.

Afgelopen seizoen werd RSCA derde in de Jupiler Pro League en werd de Bekerfinale verloren van AA Gent. Europees was er een vroegtijdige uitschakeling in de voorrondes.

Vincent Kompany en RSC Anderlecht gaan in onderling overleg uit elkaar. Merci pour tout, Vincent. 🟣⚪ https://t.co/RaGazs9VIa pic.twitter.com/56PZPSSMJn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 25, 2022

Clubicoon

Kompany is een kind van het Anderlechtse huis en sloot er na een spelerscarrière aan de wereldtop zijn loopbaan als voetballer af. Hij dook er meteen in als hoofdtrainer en daar liggen zijn ambities intussen elders. 'Vandaag overheerst maar één gevoel: ik ben fier dat ik dit nieuwe hoofdstuk ben kunnen starten bij de club van mijn hart', aldus Kompany. 'Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit.'

'Vincent was een essentieel onderdeel van de heropbouw van het vernieuwde RSC Anderlecht', vult CEO Peter Verbeke aan. 'Hij heeft professionalisering en expertise bijgebracht en is ook belangrijk geweest in de ontwikkeling van jonge spelers. De club zal op deze fundamenten verder bouwen.'

Voorzitter Wouter Vandenhaute ziet ondanks het vertrek van het clubicoon de toekomst met vertrouwen tegemoet. 'De club en de coach mogen trots zijn op de samenwerking. Ik heb alle vertrouwen in ons beider toekomst. Vincent Kompany zal ook zonder RSC Anderlecht slagen, en RSC Anderlecht zal ook zonder Vincent Kompany slagen.'

Volgens Britse media is hij op weg naar Burnley, dat afgelopen weekend naar de Engelse tweede klasse degradeerde. Belgische media melden dan weer dat er met Felice Mazzu reeds een opvolger in de wachtkamer zou staan. Mazzu loodste promovendus Union afgelopen seizoen als in een sprookje naar de tweede plaats in de Belgische hoogste klasse. 'De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd', klinkt het in de mededeling. Afgelopen seizoen werd RSCA derde in de Jupiler Pro League en werd de Bekerfinale verloren van AA Gent. Europees was er een vroegtijdige uitschakeling in de voorrondes. ClubicoonKompany is een kind van het Anderlechtse huis en sloot er na een spelerscarrière aan de wereldtop zijn loopbaan als voetballer af. Hij dook er meteen in als hoofdtrainer en daar liggen zijn ambities intussen elders. 'Vandaag overheerst maar één gevoel: ik ben fier dat ik dit nieuwe hoofdstuk ben kunnen starten bij de club van mijn hart', aldus Kompany. 'Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit.' 'Vincent was een essentieel onderdeel van de heropbouw van het vernieuwde RSC Anderlecht', vult CEO Peter Verbeke aan. 'Hij heeft professionalisering en expertise bijgebracht en is ook belangrijk geweest in de ontwikkeling van jonge spelers. De club zal op deze fundamenten verder bouwen.' Voorzitter Wouter Vandenhaute ziet ondanks het vertrek van het clubicoon de toekomst met vertrouwen tegemoet. 'De club en de coach mogen trots zijn op de samenwerking. Ik heb alle vertrouwen in ons beider toekomst. Vincent Kompany zal ook zonder RSC Anderlecht slagen, en RSC Anderlecht zal ook zonder Vincent Kompany slagen.'