Plots was daar bij RSC Anderlecht een nieuwe vleugelverdediger in het project-Kompany: Sieben Dewaele (20). Zijn vader doet in Sport/Voetbalmagazine het relaas van een dolle voetbalzomer.

"Wat er gebeurt, is ook voor ons een beetje buiten de verwachtingen", bekent Jurgen, de vader van Sieben, in zijn kapsalon in Vichte, een dorp van niet eens vijfduizend zielen tussen Kortrijk en Waregem.

Vanaf Nieuwjaar mocht Sieben met de A-kern meetrainen en meegaan op winterstage, maar in tegenstelling tot nogal wat andere beloften kreeg hij geen speelkansen. "Beloftecoach Jonas De Roeck vertrouwde hem op een bepaald moment nochtans toe: 'Hou je maar klaar, want het zou snel kunnen gaan.' Maar Sieben stond bij de beloften op zes of op acht en de toenmalige trainer Fred Rutten zocht iemand die iets hoger speelde. Zo is de keuze op Yari Verschaeren gevallen en is hij kunnen ontploffen. Terwijl Sieben is blijven hangen. Vergeet niet: Anderlecht zat toen met een kern van 43 spelers, van wie twaalf middenvelders voor drie of vier posities."

Dat leidde ertoe dat Sieben in het tussenseizoen uitkeek om te vertrekken, op uitleenbasis of definitief, eventueel zelfs in 1B. "Hij was twintig geworden, al twee seizoenen aanvoerder van de beloften en wilde voetballen in een eerste elftal", vertelt vader Dewaele. "KV Kortrijk en Sint-Truiden waren geïnteresseerd en op het einde was Beerschot heel concreet. De eerste dag van de zomerstage in Nederland is Sieben met Kompany gaan spreken, omdat Beerschot in de loop van die week uitsluitsel wou. Maar die zei meteen: 'Njet.' Hij had hem op training bezig gezien en zijn conclusie was: clever en goeie voetjes, het zijn zulke jongens die we zoeken. Zo kreeg Sieben speelkansen in de oefenwedstrijden en dat resulteerde in het verhaal dat we nu kennen."

Intussen is hij ook al belofte-international. "Dat maakt nog eens duidelijk dat je een trainer moet tegenkomen die achter je staat. Het is niet evident om als belofte in een Belgische ploeg te geraken. Kijk nu bijvoorbeeld naar Club Brugge: welke jonge speler maakt daar nog kans om door te breken? Van de generatie van Sieben schiet daar niemand meer over. Misschien is zijn geluk wel dat hij bij Anderlecht zit."

