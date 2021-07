Een paar dagen voor de start van de competitie blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, al even vooruit op de Jupiler Pro League.

Tenzij er door een stijgend aantal besmettingen nieuwe maatregelen komen, gaat de competitie vanaf volgend weekend weer op zoek naar zijn ziel. Geen kille stadions meer, geen gebrek aan beleving, geen thuisvoordeel dat er uiteindelijk geen is, de stadions mogen weer vanaf een derde worden bevolkt en de bedoeling is om vanaf september of misschien al midden augustus weer de totale capaciteit te benutten. Het voetbal schikt zich in een nieuwe realiteit. De transferbedrijvigheid moet nog losbarsten, ten dele ook uit noodzaak. Het is voor vele clubs wachten tot de prijzen zakken of tot spelers die moeten worden verkocht effectief ook weggeraken. Club Brugge bouwt dan weer op oude automatismen, zoals het ook vorig seizoen qua aankopen slechts laat in gang schoot. Alleen de trainerscarrousel blijft op volle toeren draaien. In vergelijking met één jaar geleden beginnen twaalf van de achttien clubs met een andere trainer aan het seizoen. Of die verschuivingen voor een nieuwe hiërarchie zullen zorgen, valt af te wachten. Club Brugge, dat in de reguliere competitie meer punten buitenshuis haalde dan thuis, start weer als favoriet en probeert zijn imperium verder uit te breiden. Het gaat na een mislukte beursgang in zee met een Amerikaans investeringsfonds, een alliantie die tot voor een paar jaar als onmogelijk werd aanzien. Maar dat soort overeenkomsten vallen in het nationale en internationaal voetbal al langer niet meer tegen te houden. Met veel ambitie begint ook Antwerp aan het seizoen. Het tijdperk Luciano D'Onofrio is daar afgesloten, Paul Gheysens pompte nog meer geld in de club, er is voor iedere linie versterking gehaald. Een vereniging met zo'n achterban is het aan zijn status verplicht om mee te doen voor de titel, maar het valt af te wachten hoe de denkbeelden van de nieuwe trainer Brian Priske zullen aanslaan. Zoals er ook nog tal van andere vragen zijn. Bij Anderlecht bijvoorbeeld dat met Benito Raman een verrassende transfer deed. Weinig Belgische voetballers die zo snel zijn als Raman. Hij zorgt voor diepgang, jaagt de tegenstander op en past ook met zijn explosiviteit binnen het voetbal dat Vincent Kompany wil spelen. En de periode bij Schalke 04 lijkt hem tot rust gebracht te hebben. Na een leerperiode als trainer moet Kompany nu Anderlecht op de rails zetten. Hij kan niet blijven teren op zijn naam. Hopen op stabiliteit doet KAA Gent na de turbulentie van vorig seizoen en met Hein Vanhaezebrouck die nu meteen zijn klemtonen kan leggen. Dat zal haast iedere club willen doen. Tenzij allicht KRC Genk dat op zijn elan wil doorgaan. Welke rol kan Standard spelen dat moet leven met financiële beperkingen maar het uithangbord blijft van een hele regio? En slaagt Alexander Blessin er bij KV Oostende, dat een aantal steunpilaren verloor, in nog eens te stunten? Alle spelerskernen die in de competitiespecial staan werden afgelopen vrijdagnacht afgesloten. In de presentatie van 1B ontbreekt Virton. De club heeft twee spelers, geen trainer en geen geld.Het noodweer leek even de samenstelling van het magazine te bemoeilijken. Een voorziene fotoshoot van KRC Genk moest door de overvloedige regen worden onderbroken. De club reageerde alert en liet net voor de deadline op oefenkamp in Zeeland zijn spelers nog poseren, zij het uit noodzaak in trainingsoutfit. Door de waterellende moest STVV voor de spelersvoorstelling naar een zaal vluchten. Zo vindt u deze week weer het 212 pagina's dikke competitienummer in de winkels, een gids voor de komende maanden. Met een update in het nummer van 8 september, op het moment dat de transferperiode op 31 augustus wordt afgesloten.