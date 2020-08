Kompany is niet langer speler, maar coach van Anderlecht. Op de site van paars-wit reageerde de ex-Rode Duivel al eens kort op het nieuws. 'Het was verrassend, maar we wisten dat dit het doel was'.

'Het nummer vier is gedaan. Nu komt er een nieuwe stap, een nieuw hoofdstuk. Het was het moment voor mij', reageerde Kompany in een bericht van RSCA. 'Ik denk dat we allemaal wel wat verrast zijn door de timing, maar dat we wel wisten dat dit het doel was. Het belangrijkste voor de ploeg, de spelers en de supporters is om te zien dat de zaken nu eindelijk duidelijk zijn. En ik kwam al snel tot de conclusie dat ik moest stoppen. Ik moest de sprong wagen en voor mij is Anderlecht en het project belangrijker dan het individu Kompany.

Kompany is naar eigen zeggen klaar om de rol van coach op te nemen. 'Ik heb honger en ben klaar. Ik ga er alles aan doen om de club zo snel mogelijk zo hoog mogelijk te krijgen. Ik ben nu volledig gericht op de toekomst. De wil is er om beter te willen doen dan een Anderlecht dat gewoon goed is.

'In mijn hoofd is het een bevrijding. Ik heb helemaal geen spijt. Het is nu gewoon puur ambitie en goesting. Ik heb eigenlijk een knop omgedraaid, omdat ik weet dat ik helder moet zijn in het belang van de groep en de spelers. Daar zal ik ook mijn meeste impact hebben, in goede en slechte tijden. Ik wil nu winnen met mooi voetbal, talent kunnen omvormen in kwaliteit.

Franky Vercauteren wordt door de promotie van Kompany aan de kant geschoven, maar die had wel nog mooie woorden voor zijn coach. 'Ik jkan maar 1 ding zeggen: ik heb goed geluisterd en goed gekeken en ik dat Franky (Vercauteren) me op alle mogelijke manieren heeft ondersteund. Hij was iemand waar ik enorm op kon rekenen. Hij heeft me begeleid als jonge speler en nu als jonge coach. We staan erin met zoveel respect voor elkaar. En uiteindelijk ben ik nu op een punt gekomen waar ik alleen maar dankbaar kan zijn.'

Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. 🟣⚪ pic.twitter.com/n0ALn0udJl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020

