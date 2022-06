Met Vincent Kompany heeft Premier League-degradant Burnley FC zijn nieuwe trainer beet. De Clarets willen zo snel mogelijk terugkeren naar de hoogste Engelse voetbalklasse, al wil nieuwbakken trainer Kompany niet te ver op de zaken vooruitlopen. 'Ik kan niet beloven dat we volgend jaar terug in de Premier League spelen', liet hij optekenen in een nieuw interview dat Burnley vrijdag publiceerde op zijn website.

'Ik heb zeker een idee over waar ik met deze club naartoe wil. Ik noem het geen project, want dat woord slaat altijd terug in je gezicht. Het belangrijkste voor mij is dat we plezant voetbal brengen dat leuk is om naar te kijken. Op de helft van de tegenstander voetballen, hoog druk zetten, doelpunten maken, dat is belangrijk', zei hij.

'Voor andere ploegen moet Turf Moor een gevreesde plek zijn, voor onze fans moet het vooral een plek zijn waar ze graag naartoe komen. Natuurlijk is winnen ook belangrijk en het uiteindelijke doel is om terug om in de Premier League te spelen, maar zoiets heeft tijd nodig. Ik hoop dat we die krijgen van de fans.'

Burnley ligt op amper 40 kilometer van Manchester, waar zijn vrouwen en kinderen wonen. Dat het een familiale, eerder dan een sportieve keuze was, ontkende Kompany ten stelligste. 'Mijn familie zou me gevolgd zijn naar Timboektoe als ik daar een job kreeg. Ik hou van mijn familie en het noordwesten (van Engeland), maar daarom ben ik niet naar Burnley gekomen', klonk het.

Bij Burnley neemt Kompany over van interimcoach Mike Jackson. Die verving in april Sean Dyche als hoofdtrainer. De Engelsman stond bijna tien jaar aan het roer bij de Clarets maar werd er ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Interim Jackson kon Burnley evenwel niet behoeden voor de degradatie.

