Komt KV Mechelen er weer bovenop? Aan de supporters zal het niet liggen

Het is zondag, 14 u. KV Mechelen speelt straks tegen Beerschot Wilrijk zijn eerste match sinds het federaal parket de club linkte aan aanwijzingen van duistere financiële constructies én van private omkoping in het kader van de degradatiestrijd van vorig seizoen. De scheidsrechter zal de wedstrijd pas over twee uur op gang fluiten, maar een thuissupporter sjokt nu al richting het stadion van zijn geliefde club. Op de rug van zijn zwarte trui staat in geel-rode letters: Jefke, keep calm and love Malinwa.

...