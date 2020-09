De Amerikaanse overname van Waasland-Beveren is rond. Maar de nieuwe eigenaar zou ook banden hebben met een andere Belgische club en dat is niet reglementair.

Vorig weekend bekrachtigde de algemene vergadering de overname van de club. Die komt voor 97 procent in handen van Bolt Football Holdings. Geregistreerd in Delaware, in de VS, waar je geen namen publiek moet maken. De hoofdaandeelhouders van de groep hebben belangen bij Crystal Palace, de Philadelphia 76ers (NBA), de Phoenix Suns (NBA) en de New Jersey Devils (NHL). David Blitzer en Joshua Harris zijn namen van investeerders die overal opduiken achter de diverse maatschappijen die deze sportclubs in handen hebben.

Bolt Football Holdings heeft op voetbalvlak niet alleen aandelen in Crystal Palace. Die heeft ze ook in de Portugese tweedeklasser Estoril Praia, blijkt uit documenten van de Portugese Pro League. Ze bezit een kwart van de Estoril Holdings.

Daarnaast, én hier danst het Beverse katje op een dunne koord, vonden we nog een andere voetballink terug. Die met het Spaanse Alcorcón. Dat is sinds juni 2019 in handen van Best Navy SL, die de Spaanse club overnam van Roland Duchâtelet. Achter Best Navy SL zit naast David Blitzer ook Ivan Bravo, directeur-generaal van de Aspire Academy. En die heeft dan weer banden met... KAS Eupen. Bravo zit geregeld op de tribunes in de Oostkantons en was onder meer recent nog op de match tegen Club Brugge. Reglementair kan dit niet. Je mag geen belangen hebben bij twee clubs in dezelfde competitie. Werk voor de Pro League.

Nieuw sportief directeur Miguel Torrecilla bleef liever vaag over 'de foto' van het geheel zoals hij dat noemt. Uiteraard kent hij Ivan Bravo, zoals elke Spanjaard, maar 'het zou me verbazen mochten hier mensen uit Qatar neerstrijken'. Torrecilla: 'Onze Amerikaanse investeerder is samen met iemand co-aandeelhouder in Alcorcón en samen met een andere bij Crystal Palace. Het is een man met verschillende projecten. Later zullen we zien hoe de foto is en wat de plaats is van Waasland-Beveren in het hele plaatje.'

Lees de volledige reportage over de Amerikaanse overname van Waasland-Beveren in Sport/Voetbalmagazine van 16 september of in onze Plus-zone.

