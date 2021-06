Koning Filip bezoekt donderdagnamiddag, vanaf 14u30, de Rode Duivels in hun trainingscentrum in Tubeke. De vorst wil de spelers en technische staf aanmoedigen in de laatste rechte lijn naar het Europees kampioenschap voetbal (11 juni-11 juli).

Koning Filip zal volgende week donderdag ook naar de Deense hoofdstad Kopenhagen afreizen, waar de Duivels hun tweede groepswedstrijd afwerken tegen Denemarken.

De Rode Duivels werden op het EK ingedeeld in groep B, met ook nog Rusland en Finland. Zaterdag (om 21 uur) openen de Duivels hun EK in Sint-Petersburg, tegen Rusland. Volgende week donderdag (om 18 uur) staat de partij in Kopenhagen tegen Denemarken op het programma en op maandag 21 juni (om 21 uur) sluiten de Belgen hun groepsfase af met een duel in opnieuw Sint-Petersburg, tegen Finland.

