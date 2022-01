Welke stadions worden het beste gewaardeerd door de supporters in Europa? Die vraag probeerde de Engelse financiële site money.co.uk te beantwoorden en twee Belgische stadions kwamen niet al te best uit het onderzoek.

Om te bepalen welk stadion beter is dan een ander, gebruikte de Engelse site de reviews op drie verschillende platformen: Tripadvisor, Google en Football Ground Map. Door de scores op die drie kanalen samen te voegen kwam money.co.uk tot één beoordeling.

In de algemene stand gaat de prijs voor meest gewaardeerde stadion in Europa naar het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Het voormalige Westfalenstadion staat zowat bij iedere voetbalfan hoog op de bucketlist omwille van de enorme sfeer en de unieke 'Gelbe Wand' achter een van de doelen. Met een score van 4,57/5 staat het alleen aan kop van het klassement.

Achter het stadion van de Borussen staan er zes op een gedeelde tweede plek. Het gaat om bekende stadions als Camp Nou (Barcelona), Santiago Bernabeu (Real Madrid) en het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Maar ook het Millennium Stadium (Welshe nationale ploeg), de Arena Nationala (Steaua Boekarest) en het Stadion Noradowy (Poolse nationale ploeg), staan op een tweede plaats met elk een score van 4,53/5.

België in slechte papieren

Helemaal onderaan het klassement vinden we het Stadio Carlo Castellani van Empoli terug. Met een score van 2,90/5 staat het afgezonderd op de allerlaatste plaats. Op Football Ground Map kreeg het zelfs een onvoldoende met 1,9/5. Het stadion van de Serie A-club biedt plaats aan bijna 16.200 man en opende zijn deuren in 1965. Sindsdien werden afzonderlijke delen van het stadion aangepakt maar een grondige renovatie kwam er nog niet van.

Bovendien krijgen nog andere Italiaanse stadions zware klappen in het onderzoek. Met vijf staan ze namelijk in de top 15 van slechtste arena's in Europa.

Minder goed nieuws was er ook voor de Belgische stadions, want op de tweede plek bij de minst gewaardeerde arena's ter wereld vinden we het Koning Boudewijnstadion terug. Met 3,37/5 deelt het die plek met het Maksimirstadion in Zagreb en het Spaanse Balaídos (Celta de Vigo).

Dat het stadion van onze Rode Duivels al een tijdje aan een grondige renovatie toe is, is geen nieuws. Het stadion biedt momenteel plaats aan meer dan 50.000 toeschouwers en mocht voor het eerst supporters verwelkomen in 1930. Na een modernisering in 1995 (toen het ook zijn huidige naam kreeg) voor het EK van 2000 in eigen land, werd het stadion echter niet meer onder handen genomen. 'Het huidige stadion voldoet niet aan de normen: elke keer dat de Rode Duivels spelen moeten wij aan de UEFA om een uitzondering vragen', vertelde CEO van de KBVB Peter Bossaert in april 2021 nog.

Voor EURO 2020 was het de bedoeling dat er een heel nieuw Eurostadion zou gebouwd worden op Parking C, maar dat ging uiteindelijk niet door. Momenteel denkt de Belgische voetbalbond aan een renovatie voor het komende EK vrouwenvoetbal in België, Nederland en Duitsland. Die werken zouden klaar moeten zijn tegen 2023.

Maar het Koning Boudewijnstadion is niet het enige zorgenkindje in België. Op een achtste plaats vinden we ook het Jan Breydelstadion van Club Brugge tegen. Van die problematiek is de regerende landskampioen zich bewust en het wil zo snel mogelijk intrek nemen in een gloednieuw complex, maar dat dossier sleept al jaren aan. Al lijkt er de laatste maanden wel een doorbraak te komen.

