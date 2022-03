AA Gent staat deze week voor een belangrijke wedstrijd in de Conference League. Na de 1-0 nederlaag in Griekenland moet het vol aan de bak tegen PAOK Saloniki. Trainer Hein Vanhaezebrouck rekent op zijn gouden spitsenduo Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre om zich te plaatsen voor de kwartfinale.

Verschillende profielenGent heeft zijn goede reeks voor een groot deel te danken aan spitsenduo Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre. De twee aanvallers zijn al het hele seizoen een gesel voor iedere verdediging en waren samen al goed voor 23 doelpunten. Tissoudali scoorde al 14 keer dit seizoen en zijn spitsbroer legde er tot nu toe 9 in het mandje.Ondanks hun verschillende profielen vinden de twee elkaar blindelings. Dribbelkont Tissoudali leverde al twee assists af aan Depoitre, die de Nederlandse Marokkaan al drie keer succesvol bediende. 'We voelen elkaar goed aan, omdat we al veel samenspeelden. We hadden ook veel contact toen ik op de Afrika Cup zat. Ik zei ook: 'Lolo, als ik terug ben, hoop ik dat jij ook weer fit bent', zegt Tissoudali.De spits zei in Extra Time dat zijn straffe statistieken ook te danken zijn aan het systeem waarin Gent speelt. 'Laurent en ik krijgen aanwijzingen van hoe we druk moeten zetten, maar we krijgen ook veel vrijheid van de coach. Daardoor kan ik bij Gent nog makkelijker scoren dan tijdens mijn periode bij Beerschot.'Gent is de enige Belgische ploeg die nog actief is in Europa, en wil dan ook graag doorstoten in de Conference League. In de heenwedstrijd speelde het zonder man in vorm Tissoudali, die nog te veel last ondervond van de knieblessure die hij opliep in de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Zijn afwezigheid had een grote impact op de Buffalo's, die amper kansen creëerden en creativiteit misten.Elkaar beter makenOok Laurent Depoitre speelde een van zijn mindere matchen tegen PAOK. Volgens trainer Vanhaezebrouck was de reden voor de slappe prestatie van de Belg niet ver te zoeken. 'Tissoudali en Depoitre maken elkaar sowieso beter. Vanavond misten we de flitsen van Tarik', klonk het achteraf.De Genttrainer benadrukte in Het Laatste Nieuws dat zijn spitsen belangrijk zijn voor de ploeg. 'De chemie tussen Laurent en Tarik wordt alsmaar beter, maar dat is ook logisch. Laurent is zo genereus in alles wat hij doet, dat het voor de andere spits ongelooflijk aangenaam is. Hij is de man van het vele beukwerk en van de duels, hij trekt constant één of twee man op zich. Daar profiteert Tarik ook van.'Grappenmaker TissoudaliNaast een geweldige dribbelaar, blijkt Tarik Tissoudali ook een echte grappenmaker te zijn. Samen met maatje Depoitre zorgt hij met zijn fratsen in de kleedkamer voor een goede ploegsfeer. Ook tijdens zijn periode bij Beerschot ontsnapte niemand aan zijn practical jokes. Hij vormde er een onafscheidbaar trio met Raphael Holzhauzer en Denis Prychynenko. Die laatste kijkt met veel plezier terug op zijn tijd met Tissoudali en komt nog altijd goed overeen met zijn ex-ploegmaat. 'Als we samen aan tafel zitten, kunnen we spontaan plots dezelfde grap vertellen. Soms is die niet altijd even gepast, maar dan gieren we het uit van het lachen.'Met ook nog de topper tegen Anderlecht op zondag, staat Gent voor een cruciale week. Toch lijkt trainer Vanhaezebrouck niet van plan om met een B-elftal aan te treden in de Europese wedstrijd. 'Een Europese uitschakeling kan altijd, maar daar denken we nu niet aan. We stellen onze doelen voortdurend bij en Europees is dat momenteel een plaats in de kwartfinales', zei de West-Vlaming.