In de marge van het Grote Transferdossier, deze week in Sport/Voetbalmagazine, zochten we naar de 10 beste en slechtste aankopen die de 1A-clubs deze zomer deden.

Stelios Andreou (Charleroi)

Stelios Andreou (Charleroi)Overgekomen van Olympiacos Nicosia, was Andreou de eerste aankoop van nieuwe coach Will Still. Hij is nog maar 19 jaar, maar met zijn sterk en atletisch lichaam vond hij sneller dan verwacht zijn plaats in de basiself van de Carolo's. Dat het vertrek van Dorian Dessoleil nauwelijks te zien is, komt onder meer door hem. En dat voor slechts 300.000 euro. Een van de beste aankopen van deze zomer.Hugo Cuypers (KV Mechelen)Voor KV Mechelen is een transfersom van 750.000 euro al bijna gek te noemen. Malinwa moet dus echt zeker zijn geweest van het ex-product van de Academie van Standard die zijn talent liet ontwikkelen in Griekenland en de Franse lagere klassen. Maar de hoge som is goed uitgedraaid, want Cuypers toonde zich al 12 keer beslissend sinds het begin van het seizoen.Michael Frey (Antwerp)Scoren voor Waasland-Beveren, is één ding. Bevestigen bij Antwerp is al heel wat anders. Niet veel mensen dachten dat de Zwitserse aanvaller het ging aankunnen. Zelfs Antwerp nam er ook nog Johannes Eggestein en Ally Samatta bij, voor in het geval Frey toch niet de spits zou blijken te zijn die hij bij Waasland-Beveren was. Maar ondertussen is Frey ook voor de Great Old een doelpuntenmachine geworden. En de twee miljoen die nu op de rekening van Fenerbahce staan, lijken haast goedkoop.Sergio Gómez (Anderlecht)Toen hij tekende bij Anderlecht, vroeg iedereen zich af of de Spanjaard zich kon nestelen in de basiself, gezien de vele aanvallende talenten die de Brusselse club al had. Haalde Anderlecht meer een naam dan een profiel? Maar paars-wit bewees iedereen ongelijk door van Gómez meteen een linksachter te maken die bijna niet meer weg te denken is uit de basisploeg. Bovendien is de Spanjaard een van de productiefste verdedigers in Europa. Zijn twee miljoen euro zijn dus goed besteed.Jack Hendry (Club Brugge)Tijdens een mercato die vaak wat paniekerig overkwam in Brugge, hoefde de regerende kampioen maar naar de buren van KV Oostende te kijken voor een uitstekende verdediger. De Schotse international baande zich meteen een weg naar de aftrap en werd zelfs in geen tijd een van de leiders van de ploeg. Een echt koopje, dus.Stefan Knezevic (Charleroi)Dat Charleroi de best geklasseerde ploeg is in ons transferrapport, komt onder meer door deze Zwitser. Het was een serieuze prijs die Charleroi voor hem betaalde, maar hij bleek een schot in de roos. Op zijn 25ste heeft hij nog het potentieel om hogerop te komen in de volgende jaren. De centen die aan Luzern werden overgemaakt, zullen niet op de maag van Charleroi blijven liggen. Binnenkort zal hij nog meer opbrengen voor de Carolo's.Hervé Koffi (Charleroi)In de zoektocht naar een nieuwe doelman, waren ze bij Charleroi niet unaniem enthousiast over Koffi. Kan hij de volgende stap zetten van een zwak Mouscron - waar hij zoveel reddingen moest doen waardoor er heel wat mirakelsaves tussen zaten - naar een Charleroi waar verloren punten erg duur zijn? Het antwoord is overduidelijk ja.Youssef Maziz (Seraing)Uit het register van Metz kenden we al Georges Mikautadze. Maar we twijfelden of er nog meer interessante spelers uit zouden voortkomen, aangezien de Franse ploeg zelf nog maar zelden in eerste klasse uitkwam. Maar daar is opeens Youssef Maziz. Nog te braaf geacht voor de Ligue 1, is hij open gebloeid bij de promovendus in 1A.Bart Nieuwkoop (Union)Hoewel de as van de ploeg nog bestaat uit spelers die de titel in 1B pakten, heeft de Brusselse club een koopje gedaan voor de rechtsbackpositie. Als gratis transfer van Feyenoord verdreef Bart Nieuwkoop Guillaume François naar de bank en ontwikkelde hij zich tot een van de anonieme drijvende krachten achter de verrassende promovendus.Cenk Özkacar (OH Leuven)Gehuurd van Olympique Lyon, is de linksvoetige centrale verdediger een van de defensieve revelaties van een Leuven dat nood had aan sterke mannen achterin. Zijn spelinzicht en bewegingen in balverlies maken van hem de perfecte aanvulling voor de Leuvense verdediging. Het beste voorbeeld dat gehuurde spelers ook gouden zaakjes kunnen zijn.Vakoun Bayo (KAA Gent)Iets meer dan anderhalf miljoen euro voor een speler die enkele keren scoorde... in de Franse tweede klasse. De deal komt uit het gebruikelijke netwerk van KAA Gent - de naam van de makelaar hoeft niet meer vermeld te worden - en heeft nog niets opgebracht. Een grote en voorspelbare mislukking.Dorian Dessoleil (Antwerp)Nog tijdens de mercato, op een moment dat Björn Engels sukkelde met blessures en de verdediging van Antwerp nog niet op punt stond, betaalde de Great Old bijna drie miljoen euro om Dessoleil los te weken bij Charleroi. Op zijn 29ste en na een rustige carrière bij de Carolo's, is hij niet meteen het juiste profiel voor Antwerp. Het vervolg - hij verdween snel uit de basis - bevestigde dat voorgevoel alleen maar.Vincent Koziello (KV Oostende)Gratis aangekomen aan de kust, waren de verwachtingen enorm hoog bij de komst van Vincent Koziello. Bij Nice was hij nog een van de sterkhouders onder coach Claude Puel, maar dat niveau heeft hij nog geen enkele keer kunnen laten zien in het truitje van KV Oostende.Pelé Mboyo (KAA Gent)In de zoektocht naar een grote en sterke spits, deed KAA Gent maar wat op de transfermarkt. De Buffalo's haalden onder meer Darko Lemajic nadat ze tegen hem tegenkwamen in de voorrondes van de Conference League. Maar de specialiteit van het huis: geroutineerde spelers zoeken in de Jupiler Pro League. Zo belandde Pelé Mboyo opnieuw in de Ghelamco Arena, maar zit hij wel voornamelijk op de bank. En dat voor 500.000 euro voor een 34-jarige.Senna Miangue (Cercle)Het is ondertussen al even geleden dat Miangue werd gebombardeerd tot groot Belgisch talent nadat Frank de Boer hem liet debuteren voor de hoofdmacht van Inter. Maar een mislukte passage bij Standard en eentje met niet veel meer succes bij Eupen, belandde de huurling van Cagliari bij Cercle. Maar wederom zonder succes.Owen Otasowie (Club Brugge)Men zei over Owen Otasowie dat hij een veelbelovende middenvelder was. Het moet zowat dé reden zijn waarom Club Brugge vier miljoen euro voor hem op tafel legde bij Wolverhampton Wanderers. Enkele maanden later meldt Het Nieuwsblad echter dat de nieuwe aankoop alweer op de lijst van mogelijke vertrekkers staat. Een buitensporige honger naar speelminuten en een soms nonchalante houding zouden intern tot wrevel hebben gezorgd. En voor een kater op de bankrekening.Hamza Rafia (Standard)Over de gehuurde aanvallende middenvelder van Juventus, die zijn debuut voor Standard maakte tegen KV Oostende, was alleen maar goeds te horen. Maar het feit dat we hem nooit terugzien in de basisopstelling van de Rouches doet heel wat van die grote woorden verdwijnen. En dat op een plaats op het veld waar Standard al erg veel spelers had. Misschien wel te veel.Kaveh Rezaei (OH Leuven)Wanneer de zoektocht naar een spits wanhopig wordt en het einde van de transferperiode nadert, is Mogi Bayat nooit ver weg. De makelaar bood Kaveh Rezaei, niet meer gewild bij Club, aan bij Leuven. Vier maanden en negen verschijningen later, heeft de transfer veel weg van een grote mislukking.Iké Ugbo (KRC Genk)Om een mogelijk vertrek van Paul Onuachu op te vangen, zette Genk alles op alles om de topschutter van Cercel Brugge naar de Cegeka Arena te krijgen. Maar Onuachu is er nog steeds en Ugbo de hele tijd op de bank laten zitten, is ook niet goed voor zijn ontwikkeling. Iets meer dan drie miljoen euro dat in rook kijkt op te gaan.Kamal Sowah (Club Brugge)De Ghanees, die werd onthaald als een van de duurste inkomende transfers ooit in het Belgisch voetbal, heeft zich nog niet kunnen uitleven op zijn favoriete positie. In het begin beperkt tot de rechterflank en in de linkerbaan van een gedoemd systeem tegen Leipzig, moet het voormalig juweel van OH Leuven zijn glans van vorig jaar wat terugvinden. Maar voor de prijs die Club aan Leicester betaalde, doet het vele mensen knarsetanden.