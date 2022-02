Competitieleider Union Sint-Gillis weet weer wat verliezen is. STVV won zondag op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League met 0-1 na een late penaltymisser van Dante Vanzeir.

Ondanks de eerste nederlaag sinds eind november (1-3 tegen OH Leuven) blijft Union soeverein aan de leiding met 60 punten. STVV schuift met 6 op 6 op naar de elfde plaats met 34 punten en behoudt uitzicht op de top 8.

In een gesloten eerste helft voetbalde de Truiense bezoekers de beste kans bij elkaar in het Dudenpark. Union-doelman Anthony Moris voorkwam een achterstand met een alerte reflex op een poging van Daichi Hayashi.

Na de onderbreking legde scheidsrechter Bert Put de bal al vroeg op de stip na een duidelijke haakfout van Ismaël Kandouss op Joao Klauss. Dat was een kolfje naar de hand van Christian Brüls (54.), die Moris de verkeerde kant uitstuurde en beheerst in de rechterbovenhoek trapte. De Luxemburgse sluitpost moest bovendien zo'n 20 minuten voor tijd een zwabberbal van Robert Bauer uit de linkerwinkelhaak ranselen om zijn team voor een tweede tegentreffer te behoeden. Shinji Kagawa (voormalig speler van onder meer Borussia Dortmund en Manchester United) mocht in de slotminuten zijn debuut voor STVV maken. Hij kwam matchwinnaar Brüls aflossen.

De Unionisten kregen bij het ingaan van de blessuretijd nog een ultieme kans op de gelijkmaker toen ze zelf ook een strafschop toegekend kregen. Dante Vanzeir bezweek echter onder de stress en knalde hoog over.

