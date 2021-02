Het coronavirus houdt lelijk huis bij Club Brugge. Spelmaker Hans Vanaken heeft positief getest net als coach Philippe Clement en zijn assistenten. Zij missen de Europese verplaatsing naar Kiev, net als de eerder positief geteste spelers Stefano Denswil en Matej Mitrovic. Dat maakte blauw-zwart dinsdag bekend.

De volledige Brugse A-kern en de omkadering werden maandag getest door de Europese voetbalbond UEFA voor afreis naar Kiev.

'Bij het binnenkomen van de testresultaten bleek het coronavirus stevig huisgehouden te hebben in het Brugse trainerskabinet. Coach Philippe Clement en zijn assistenten bleken allen positief. Naast eerdere gevallen Stefano Denswil en Matej Mitrovic kwam ook Hans Vanaken positief uit de testing op COVID-19. Charles De Ketelaere bleek negatief en zal mee afreizen naar Kiev', laat Club weten.

Alle positief geteste spelers en stafleden zitten in quarantaine. Rik De Mil en zijn assistent Tim Smolders zullen mee afreizen naar Kiev.

Club Brugge speelt donderdagavond op het veld van het Oekraïense Dinamo Kiev zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League. De return wordt volgende week donderdag (25 februari) in Jan Breydel afgewerkt. Blauw-zwart kreeg bij haar eerste Europees duel van het seizoen, de openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League eind oktober bij Zenit (1-2), ook af te rekenen met enkele coronagevallen. Toen moesten Simon Mignolet, Odilon Kossounou en de intussen vertrokken Michael Krmencik in Brugge blijven met een positieve test.

