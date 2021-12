Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, over de nieuwe aanpak van Bernd Storck bij KRC Genk.

Het leek er wel op dat er vorige week bij KRC Genk een generaal uit de hemel was neergedaald. De nieuwe trainer Bernd Storck zei duidelijk wat hij van de spelers verwacht en hoe hij te werk zou gaan. Wie zich daarin niet konden vinden, moest daar maar zijn conclusies uit trekken. En alsof het allemaal nog niet overtuigend genoeg klonk, deed Dimitri de Condé, Head of Football, er nog een schepje bovenop. 'Wie de coach niet volgt, gaat eruit.' Het was alsof KRC Genk net een lange vakantieperiode achter de rug had. Erg flatterend is dat allemaal niet voor John van den Brom, van wie wel eens wordt vergeten dat hij vorig seizoen in play-off 1 zestien punten op achttien pakte. Sterke taal sprak Storck na de 0-1-nederlaag tegen Rapid Wien: hij had anderhalf uur nodig gehad om de fouten uit de eerste twintig minuten te analyseren en nog nooit met een ploeg gewerkt die niet bij machte was de tactische basisprincipes om te zetten. Het was een hard proces en op hetzelfde moment een ontluisterend oordeel over het werk dat John van den Brom de laatste maanden verrichtte. Dat laatste zal niet de intentie geweest zijn van Bernd Storck. Hij is gewoon rechtaan en rechtuit en spaart niemand. Duidelijkheid vindt hij het beste voor iedereen. Spelers pamperen en zalvend toespreken zal hij nooit doen. Maar Storck moet natuurlijk wel de groep in zijn verhaal meekrijgen. Zoals hij daar vroeger in slaagde bij RE Mouscron en Cercle Brugge. KRC Genk is een club van een andere orde. Met spelers die een specifieke persoonlijkheid hebben en in ieder geval van een ander niveau zijn. Dan volstaat alleen kordate taal niet om een ploeg uit een impasse te trekken. Er blijft, zo maakte ook de wedstrijd van zondag op KAA Gent duidelijk, nog veel werk. Ook al verliet Storck de Ghelamco Arena met een positief gevoel en zei hij zeker te zijn het tij te kunnen keren. Voor Bernd Storck is zijn passage in Genk in zekere zin een nieuwe zoektocht naar zijn eigen grenzen als trainer. Al zal hij dat niet zo ervaren. Storck is overtuigd van zichzelf, zonder in arrogantie te vervallen. Heel boeiend is het om met hem over voetbal te praten. Hij ademt pure passie uit. Maar discipline is zijn sleutelwoord. Soms in een extreme vorm. Wat dat betreft belichaamt hij de Duitse trainer. Opmerkelijk is dat er in 1A bij de trainers steeds meer Duits wordt gesproken. Dat is bij vijf clubs het geval. Door vijf trainers van wie slechts weinigen hadden gehoord voor ze naar hier kwamen. Bernd Storck kende niemand toen hij in september 2018 bij Mouscron arriveerde en hetzelfde gold ook voor zijn opvolger bij de Henegouwse club, Bernd Hollerbach, al werkte die heel even bij Hamburg. Ook die spreekt bij STVV duidelijke taal. Voor discipline staan ook Alexander Blessin bij KV Oostende en Stefan Krämer bij Eupen, zij het op een andere manier en met een andere voetbalfilosofie. En met de Oostenrijker Dominik Thalhammer bij Cercle Brugge is de sportieve leiding van een vereniging nog in handen van de Duitstalige. Een nieuwe trend? Dat zal moeten blijken in een competitie waarin de buitenlandse trainers (tien van de achttien) in de meerderheid zijn. Of zit er nu plots in Duitsland op trainersgebied veel verborgen talent? Dat blijkt niet in de Bundesliga waar slechts elf van de achttien clubs door een Duitser worden getraind. Met Thomas Tuchel en vooral Jürgen Klopp zitten de absolute toppers in Engeland. Klopp, zo benadrukte Bernd Storck vorige week, leerde bij Liverpool vedetten als Mo Salah op een bepaalde manier voetballen. Dat wil hij nu ook in Genk doen. Als een echte voetballeraar.