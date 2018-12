'Kortrijk herleeft onder Vanderhaeghe, terwijl Gent geen stap verder staat sinds de trainerswissel'

AA Gent wint van Eupen en komt weer de top zes binnen. Kan Vadis Odjidja daar al zijn stempel drukken op het gebeuren of moet het beste nog komen?

Jacques Sys: 'Odjidja is nog niet helemaal fit, dus ik mag hopen dat het beste nog moet komen van hem. Gent won wel, maar sprankelend voetbal valt er nog steeds niet te zien. Het is symptomatisch dat het de verdedigers zijn die voor de doelpunten moeten zorgen. Ik zie ook nog geen hand van de nieuwe trainer trouwens. Jess Thorup herhaalt heel de tijd dat zijn ploeg evolueert en offensiever speelt dan onder zijn voorganger, maar die ontwikkeling ontgaat mij toch enigszins. 14 op 24 is geen geweldig parcours. Je ziet ook sommige spelers die snakken naar de winterstop, zoals Jaremtsjoek, die misschien één bal goed raakte. Ik ben benieuwd naar wat ze tijdens de wintermercato zullen doen bij Gent en of dat dan zoveel zal veranderen. Als Vadis blessurevrij kan blijven, zal die ook steeds meer zijn stempel drukken. Maar het im...