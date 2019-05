Kortrijk inviteert 'racismebestrijder' Kabasele

Christian Vandenabeele Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Het interview van de Watfordverdediger in Sport/Voetbalmagazine is in het Guldensporenstadion niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Matthias Leterme, algemeen manager bij KV Kortrijk, wil Christian Kabasele graag uitleggen hoe ze bij de club te werk gaan. © belgaimage