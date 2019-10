KV Kortrijk heeft de laatste zaterdagavondwedstrijd van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League met 4-0 gewonnen van Sint-Truiden.

Bij de rust was de wedstrijd al gespeeld in het Guldensporenstadion, na doelpunten van Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo (15.), Fraser Hornby (32.) en oudgediende Gary Kagelmacher (41.). Met zijn tweede van de avond zette Hornby in de zeventigste minuut de 4-0 eindstand op het scorebord. STVV beëindigde de wedstrijd nog met tien na een tweede gele kaart voor Santiago Colombatto en in de slotfase werd de 5-0 van Mboyo nog door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Met de derde zege van het seizoen op zak klimt KV Kortrijk met elf punten naar een met KV Oostende gedeelde elfde plek, net boven recordkampioen Anderlecht (9). Sint-Truiden staat met twaalf punten nog een plaats hoger.

Zondag staan er nog drie interessante affiches op het programma van deze tiende speeldag. Competitieleider Club Brugge ontvangt zondagnamiddag (14u30) in het Jan Breydelstadion AA Gent voor een Slag om Vlaanderen, in de vooravond (18u) moet Standard op bezoek bij Antwerp. De speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten met het duel tussen Racing Genk en Moeskroen.