KV Kortrijk heeft vrijdag de opener van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League naar zijn hand gezet. De Kerels wonnen met 0-2 op het veld van Seraing en komen dankzij hun derde overwinning op rij voorlopig op een knappe vijfde plaats. Voor Seraing is het de vierde nederlaag op een rij. De Luikenaars blijven zestiende.

De twee ploegen begonnen evenwichtig aan de partij. Voor de bezoekers was Selemani gevaarlijk. Pogingen van Maziz en Jallow voor de thuisploeg verontrustten Kortrijk niet. De grootste kans van de eerste helft kwam er halverwege voor Moreno. De Colombiaanse Kortrijkzaan mikte op de paal. Na de pauze was het wel snel raak. Palaversa vlamde de bal na negen minuten voetballen voorbij Seraing-doelman Dietsch, 0-1. Voor de Kroatische middenvelder was het zijn eerste goal van het seizoen. De ban was gebroken en na een uur stond het 0-2. Boulenger legde Mbayo neer in de zestien en Selemani faalde niet vanaf elf meter. Seraing probeerde in de slotfase nog een offensief op de mat te brengen, maar veel kwam daar niet van in huis. Maziz schoot de grootste kans op Kortrijk-doelman Ilic. Het bleef 0-2. Het zwaartepunt van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League ligt op zondag met de toppers Club Brugge-Anderlecht (om 13u30) en Genk-Antwerp (om 18u30).

