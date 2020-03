KVK-algemeen manager Matthias Leterme vraagt zich af of de profclubs in de regio niet beter samen jeugd zouden opleiden.

'Mijn idee komt voort uit de vaststelling dat we er niet in slagen om jongens af te leveren die de stap naar het eerste elftal kunnen zetten', aldus Matthias Leterme, algemeen manager van KV Kortrijk. 'Hetzelfde stel ik bij nog andere profclubs vast. Als ik zie dat onze talenten al op heel jonge leeftijd worden weggeplukt door omliggende en ook door meer gerenommeerde jeugdacademies in binnen- en buitenland, dan maak ik mij de bedenking: waarom gaan we het jeugdvoetbal niet anders organiseren? 'Nu zit je met 24 profclubs die allemaal een volwaardige jeugdwerking moeten hebben en met eisen op het vlak van omkadering en accommodatie. Mij lijkt het zinvoller om de jeugdopleiding regionaal te centraliseren. KV Kortrijk, Zulte Waregem, Roeselare en Royal Excel Mouscron zouden de krachten kunnen bundelen en hun jeugdbudget investeren in één absolute topacademie ergens in de streek. Ik denk dat je daar op die manier meer rendement uit kunt halen. Nu is de realiteit dat wij jeugd opleiden voor het amateurvoetbal. Zou er bijvoorbeeld niet naast de topacademies van de topclubs per provincie één topacademie kunnen komen waarin de andere profclubs uit die provincie kunnen participeren? Volgens mij zijn er nog wel meer clubs dat idee genegen.' Hoe dat georganiseerd moet worden, weet hij zelf nog niet. 'Ik verdiepte mij daar zelf nog niet honderd procent in, ik laat gewoon een ballonnetje op om te horen of daar een draagvlak voor is', zegt hij. ' Maar ik denk wel dat er voor alles oplossingen te vinden zijn. Daar moeten we eens over brainstormen en dat dan ook aftoetsen bij de bond en de overheid. Je kunt werken met een structuur waarin er alle betrokken clubs participeren en met een drafsysteem zoals in de MLS. Daar komen we wel uit. Waar het uiteindelijk om gaat, is: betere spelers afleveren.'