Kortrijk versterkt zijn scoutingsteam

Bij Club Brugge was Joachim Vercaigne (33) scouting database manager onder leiding van scoutingscoördinator Peter Verbeke. Nadat die laatste in oktober naar AA Gent vertrok om daar sportmanager te worden, deed Vercaigne ook de coördinatie. Maar nu keert hij dus naar KV Kortrijk terug, waar hij voordien al een jaar en drie maanden administratief werk deed voor de scouting.

Algemeen manager Matthias Leterme noemt zijn komst een opportuniteit. 'Hij is een jonge, gedreven, ambitieuze kerel met intussen jarenlange ervaring bij een topclub.'

Bovendien was er nood aan versterking om sportief manager Rik Foulon te ontlasten, aldus Leterme. 'Met Grégory Houzé, Ivica Jarakovic, Gil Vandenbrouck en Claude Verspaille beschikken we over vier uitstekende scouts. Maar Rik zijn tijd en energie worden voor een groot gedeelte opgeslorpt door de eigen A-kern en de jeugdacademie, waardoor we voelden dat we door Joachim aan onze werking toe te voegen de scouting beter zouden kunnen organiseren.

'Hij zal de scouting dagelijks coördineren en ondersteunen en de bedoeling is dat we daardoor nog veel efficiënter zullen kunnen werken. Hij zal onder meer ons netwerk nog veel meer in kaart brengen, kijken naar de rol van data in de scouting en informatie inwinnen over spelers.

'Ik geef een voorbeeld: soms ben je aan het werken op een dossier en moet je achteraf horen dat die speler een miljoen euro moet kosten of een slechte invloed heeft in de kleedkamer. Dat kan Joachim nu vooraf filteren en screenen, zodat we alleen nog moeten werken op dossiers die interessant en haalbaar zijn voor ons.'

Leterme noemt de scouting het belangrijkste departement van de club. 'Iederéén is belangrijk. Maar de scouting moet ervoor zorgen dat we met een competitief team aan de start van de competitie komen én goedkope spelers zoeken die we dan met een meerwaarde kunnen valoriseren, want we zijn voor een groot deel afhankelijk van uitgaande transfers om ons budget rond te krijgen. Ik ben overtuigd dat we met Joachim opnieuw een stap vooruit zetten en gewapend zijn om competitief te blijven.'