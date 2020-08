KV Kortrijk zal zijn thuiswedstrijd van zondag 13 september tegen Moeskroen afwerken met publiek. De capaciteit van het Guldensporenstadion bedraagt normaal gezien 9.250 toeschouwers. Tegen 'Les Hurlus' zijn slechts 2.980 plaatsen beschikbaar.

'Voor het eerst in zes maanden zal er weer volk zitten in ons stadion. Ook het economisch belang is niet te onderschatten. Op een wedstrijddag geeft KV Kortrijk werk aan zo'n 300-tal mensen. We zijn blij dat we die mensen opnieuw werk kunnen bieden', stelt commercieel manager Jelle Brulez.

Er wordt op zondag 13 september gewerkt met compartimentering voor de 2.980 toegelaten fans. 'Alle compartimenten, die plaats bieden aan maximum 400 mensen, staan volledig los van elkaar. Allen hebben hun eigen drank- en eetstand en sanitaire voorzieningen. Ons stadion zal vanaf nu zes ingangen kennen. We gaan eventuele wachtrijen tot een minimum beperken. Er zal gewerkt worden met vier tijdsloten voor de supporters. We voorzien overal signalisatie. Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen en noem maar op', vervolgt Brulez.

Ook de staantribune achter het doel wordt geopend. 'Die befaamde staantribune zal onderverdeeld worden in twee vakken. Waar de fans op de zittribunes met de bubbel kunnen samenzitten, zullen in de staantribune stippen op de grond aangebracht worden waar de fans mogen staan. Tussen elke stip zit een afstand van anderhalve meter. We vragen de fans de social distancing strikt te respecteren. Vijftien minuten voor het eindsignaal sluiten alle drank- en eetstanden en vragen we na het einde de fans het stadion te verlaten.'

Enkel de abonnementhouders krijgen voorlopig toegang. 'Er zijn thans nog zo'n 480 abonnementen die we te koop aanbieden. Velen hebben zo lang mogelijk gewacht om hun abonnement aan te schaffen, gezien ze niet zeker waren van een plaats in het stadion. Wel, ik verwacht dat de resterende abonnementen snel de deur uit zullen zijn. Voor ons is het alvast een heuglijk feit dat we eindelijk nog eens supporters op onze tribunes zullen zien.'

