KV Kortrijk heeft zich ten koste van tweedeklasser Lommel voor de achtste finales van de Beker van België geplaatst. De West-Vlamingen wonnen in Limburg met 1-3.

Bij de rust stond Kortrijk 0-1 voor, dankzij een treffer van Pape Habib Gueye (15e). Teddy Chevalier verdubbelde de voorsprong in de 61e minuut. Tien minuten later scoorde Kevin Kis de aansluitingstreffer vanop de penatystip, na een fout op Marlos Moreno. Een kwartier voor tijd kreeg ook Kortrijk een strafschop. Tomas Svedkauskas hield de spanning erin door de elfmeter van Faiz Selemani te stoppen. Die Selemani zette in blessuretijd alsnog de 1-3 op het bord.

Voor Kortrijk was het de eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Yves Vanderhaeghe. De nieuwe trainer Luka Elsner zat nog niet op de bank. Hij zit in quarantaine, net als Lommel-coach Liam Manning. Met Peter van der Veen en Bart Meert namen twee assistenten de honneurs waar.

In de achtste finales neemt Kortrijk het op tegen de winnaar van het Luikse duel tussen Seraing en Standard. Die zestiende finale wordt woensdag gespeeld.

