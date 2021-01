KV Kortrijk heeft zondag de samenwerking met coach Yves Vanderhaeghe (51) met onmiddellijke ingang beëindigd. Zijn opvolger is Luka Elsner (38), in 2018-19 T1 van Union. De Sloveen ondertekende een overeenkomst tot 2024.

'Luka zal zijn taken opnemen van zodra hij zijn verplichte quarantaine achter de rug heeft', meldt de clubwebsite.

De stoel van Vanderhaeghe begon hevig te wankelen na de recente 1 op 15 van de Kortrijkzanen. Na 25 speeldagen is de West-Vlaamse club met 30 punten weggezakt naar de 14e plaats. Op zijn 51e verjaardag zag Vanderhaeghe zaterdag KVK met 1-3 verliezen van Charleroi. Het contract van de coach zou eind dit seizoen aflopen.

Vanderhaeghe begon zijn trainerscarrière in 2008 als assistent bij KV Kortrijk en werd er in de zomer van 2014, na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck, voor het eerst in zijn carrière hoofdcoach. Na een seizoen verhuisde hij naar KV Oostende. Verder was Vanderhaeghe in 2017-18 aan de slag bij AA Gent. In november 2018 keerde hij als opvolger van Glen De Boeck terug naar KV Kortrijk.

Luka Elsner coachte 1B-club Union in het seizoen 2018-19. Met de Brusselaars bereikte hij de halve finales van de Beker van België. In de 16e finales schakelde Union toen Anderlecht en in de kwartfinales Genk uit. Vorig seizoen was Elsner in Frankrijk aan de slag bij Amiens, maar hij kon de degradatie naar de Ligue 2 niet voorkomen. In september 2020 werd hij de laan uitgestuurd.

