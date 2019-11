Het verhaal zit erop voor Felice Mazzu bij KRC Genk. De positie van de coach stond al langer onder druk en nu bevestigde de landskampioen dan ook zijn ontslag.

Het zat er al enkele weken aan te komen en nu is het ooj gebeurd: Felice Mazzu is vandaag/dinsdag ontslagen bij KRC Genk. Na een 20 op 42 en een negende plaats zag het er niet goed uit voor Mazzu. Vorige week dinsdag wist de coach zijn vel nog te redden na een goede prestatie in en tegen Liverpool in de Champions League, maar de nederlaag van zondag tegen KAA Gent was de nederlaag te veel.

Felice Mazzu was nog maar van begin dit seizoen actief als coach van de landskampioen. Hij volgde succescoach Philippe Clement op, die vertrok naar Club Brugge. De Waal met Italiaanse roots kwam over van Charleroi.

'De voorbije weken was de trend hoe langer hoe meer negatief, en de clubleiding heeft niet meer het gevoel dat de huidige technische staf nog voor een ommekeer kan zorgen', meldt Genk. 'De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot.'

'KRC Genk heeft respect voor het werk van Felice Mazzu, die zich op elk ogenblik een gentleman en een warme persoonlijkheid heeft getoond. De club bedankt hem en zijn assistenten voor hun toewijding en wenst hen veel succes in de toekomst.'

Naast Mazzu moeten ook assistenten Tom Van Imschoot, Denis Dessaer en Sandro Salamone opkrassen. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer zal ex-speler en Genkboegbeeld Domenico Olivieri de trainingen leiden, bijgestaan door beloftentrainer Kevin Van Dessel.

Felice Mazzu is dit seizoen nog maar de derde coach die ontslagen wordt. Enkel Adnan Custovic (Waasland-Beveren) en Fabien Mercadal (Cercle Brugge) werden deze heenronde aan de deur gezet.