De kogel is door de kerk. Hannes Wolf is de nieuwe trainer van KRC Genk, dat maakte de landskampioen dinsdag bekend.

KRC Genk heeft een week na het ontslag van Felice Mazzu al een nieuwe trainer gevonden. De 38-jarige Hannes Wolf moet de landskampioen terug op de rails krijgen en naar Play-off 1 leiden.

De Duitser is een schoolvoorbeeld van de moderne Duitse laptoptrainers, dat zijn coaches die zelf geen ervaring hebben op het hoogste niveau en alles leiden via data. Bekende laptopcoaches zijn onder meer Thomas Tuchel (PSG) en Julian Nagelsmann (Leipzig).

In zijn beginjaren leidde hij de U17, U19 en het tweede team van Borussia Dortmund op aanbeveling van Jürgen Klopp.

Zijn eerste opdracht als hoofdcaoch was in 2017 bij Stuttgart. Daar speelde hij meteen kampioen in de Duitse tweedeklasse en dat leverde hem ook de prijs van 'Trainer van het Jaar' op. Daarna leidde hij ook Hamburg, waar mee hij vierde werd in de tweede Bundesliga. Geen promotie en dus werd hij aan de deur gezet. Sinds eind mei was Wolf werkloos.

Hannes Wolf leidt vanmiddag om 14u00 zijn eerste training. Om 17u00 wordt hij officieel voorgesteld in het bijzijn van technisch directeur Dimitri de Condé. De Duitse coach brengt ook z'n assistent Miguel Moreira mee.

