De drukke januarimaand is niet de maand van de Limburgers geworden, maar de ambitie voor dit seizoen komt niet in het gedrang.

Voor de korte winterstop presenteerde KRC Genk zich nog als dé uitdager van titelkandidaat Club Brugge. Met één wedstrijd minder gespeeld stond het op vier punten. Na de overtuigend gewonnen eerste match in het nieuwe jaar, de inhaalwedstrijd op KAS Eupen, naderde Genk tot op één punt, maar daar kon het slechts drie dagen van genieten. Vanaf de volgende speeldag liep blauw-zwart weer verder uit. Vooral de nul op zes uit in Kortrijk en bij Mouscron kwamen bij de Limburgers zwaar aan. Met de nederlaag op Club Brugge kon Genk gezien het mooie weerwerk nog leven. De nieuwkomers Mark McKenzie en Angelo Preciado lieten al goeie dingen zien, maar vooral laatstgenoemde heeft nog niet zo'n impact op het Genkse spel als Joakim Maehle dat op de rechterflank had.Vandaag bedraagt het verschil met de koploper veertien punten, en moet Genk op de tweede plaats Antwerp naast zich dulden. Vooraf werd in Limburg aangegeven dat men na de drukke maand wel zou zien waar men stond. Dat is, gezien de moeilijke competitiestart, nog altijd op schema voor een plaats bij de eerste vier, de ambitie voor dit seizoen. Het goeie nieuws van die zware januarimaand vond John van den Brom zaterdagavond dat de drukke kalender geen zware blessures veroorzaakte. 'Maar we zijn niet tevreden met de resultaten. Qua puntenaantal hadden we meer verwacht.' Eens te meer roteerde de trainer. Daarbij blijven enkel de doelman Danny Vukovic en de diepe spits buiten schot. Paul Onuachu zat op Mechelen in tegenstelling tot thuis tegen Zulte Waregem drie dagen eerder en op Club een week eerder helemaal niet in de wedstrijd. Toch liet Van den Brom hem staan. 'Ook al zag ik dat hij niet goed in de match zat, hij is wel een type dat op elk moment kan toeslaan.'Op Mechelen kon Genk niet doordrukken. Het wegvallen van de bekerwedstrijd tegen Thes Sport komt de Limburgers goed uit in de aanloop naar de topper tegen Anderlecht, dat net als Genk bij de eerste vier wil eindigen.