Club Brugge wil in Genk een reuzenstap naar de titel zetten, Anderlecht ontvangt Antwerp.

Champions play-offs

KRC Genk en leider Club Brugge trappen vrijdag (20u45) in de Luminus Arena de tweede speeldag van de Champions' play-offs in de Jupiler Pro League op gang. Club (39 punten) voert de stand in Champions' play-offs ruim aan voor eerste achtervolger Genk (31 punten), en kan in Limburg dus een erg grote stap richting een nieuwe landstitel zetten.

Blauw-zwart begon de nacompetitie vorig weekend met een felbevochten 2-2 gelijkspel in eigen huis tegen RSC Anderlecht. De Brusselaars leken na een late goal van Jacob Bruun Larsen met de volle buit te gaan lopen, maar Bas Dost sleepte een minuut voor tijd de cruciale gelijkmaker uit de brand.

De troepen van Philippe Clement mogen zich ook in Genk opmaken voor heel wat weerwerk. De Limburgers lopen na winst in de Beker van België over van vertrouwen en trokken die lijn op de eerste PO-speeldag door bij Antwerp (2-3). Theo Bongonda en co zijn erop gebrand de competitie weer (een beetje) spanning in te blazen, want als Club wint is de titel zo goed als binnen.

Anderlecht en Antwerp kijken elkaar zaterdag (20u45) in de andere wedstrijd in de Champions' play-offs in de ogen. Beide ploegen tellen dertig punten en mikken vol op de tweede plaats.

Europe play-offs

KV Oostende probeert zondag (16u) op het veld van KV Mechelen een nieuwe stap te zetten naar winst in de Europe play-offs.

KVO draaide op de eerste speeldag Standard (6-2) door de gehaktmolen. KVO (30 ptn) voert de stand aan, voor AA Gent (26 ptn), Standard en KV Mechelen (elk 25 ptn). De kustploeg wil bij KV Mechelen, dat opende met een 2-2 draw tegen Gent, opnieuw de volle pot veroveren.

De Rouches en Buffalo's treffen elkaar zaterdag (18u30) op Sclessin.

