In een interview met De Zondag spreekt algemeen directeur Erik Gerits van Racing Genk over de positie van de club en het komende seizoen. Met de nieuwe trainer Felice Mazzu ('onze eerste keuze') en een aantal goede vervangingen voor vertrekkende spelers als Trossard en Malinovskyi vreest Gerits niet voor een terugval na het succes van afgelopen seizoen. 'Er zijn inderdaad belangrijke spelers vertrokken. Sommige spelers, zoals Maehle, konden we overtuigen te blijven, maar als Samatta de juiste ploeg vindt en wij krijgen de juiste prijs dan kunnen en willen we hem niet tegenhouden. Omdat het inherent is aan een opleidingsclub. En we hadden voor de vertrekkers ook altijd al alternatieven achter de hand.' En: 'Dat is ons engagement tegenover de supporters: opnieuw zorgen voor een sterke ploeg. Geen terugval deze keer.'

Met zo'n 60 tot 70 miljoen aan inkomsten uit de Champions League en transfers, is Genk nu 'een van de gezondste clubs in België', aldus Gerits. Maar het verschil met Anderlech, Standard en Club Brugge is nog groot. 'Er is nog een gigantische financiële gap. Dat zijn clubs met budgetten van 50 à 60 miljoen, wij zitten nog aan 30 miljoen. De 20 miljoen van de Champions League wil ik niet meerekenen, die speel je niet elk jaar. De Europa League is trouwens wel interessanter geworden, die brengt nu zo'n 5 à 7 miljoen op. Maar we zetten stappen om het budget verder omhoog te krijgen. Met sponsoring onder meer. Waarbij je je moet afvragen: wil je die sponsor wel of niet?' Gerits doelt daarmee op de nieuwe shirtsponsor van Club Brugge, gokkantoor Unibet. 'We kregen ook aanbiedingen uit de goksector voor het shirt, konden er véél meer geld voor krijgen. Maar we hebben dat niet gedaan. Wel in de boarding, maar niet op onze shirts. Maar elke club beslist daar zelf over.'

