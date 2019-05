Na het vertrek van zijn salsaleraar heeft Racing nieuwe choreografieën moeten aanleren om de concurrentie naar zijn pijpen te doen dansen. Wij gingen op zoek naar het nieuwe Genkse ritme.

Op den duur draaide alles rond één man. Zelfs het strakke balbezit en de eeuwige driehoekjes van Albert Stuivenberg konden niet verbergen wat voor invloed Alejandro Pozuelo op het spel van KRC Genk had. Op een avond dat Stuivenbergs Genk een nederlaag had geleden op KV Mechelen, met zware gevolgen voor de strijd om een play-off 1-ticket, gaf de Nederlander toe: 'Als Pozuelo zijn creativiteit niet kan aanwenden, dan is het voor ons moeilijk om resultaten te behalen.'

...