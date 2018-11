KRC Genk en Club Brugge bikkelen om leidersplaats

Genk telt in het klassement drie punten meer dan Club en is als enige ploeg dit seizoen nog ongeslagen in 1A. Maar Ivan Leko gelooft dat zijn team daar verandering kan in brengen. 'Ons streven is heel simpel. We reizen naar Genk af om te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat we de drie punten in de wacht kunnen slepen. Dit is geen bluf', zei de Kroaat tijdens zijn traditionele perspraatje voor de wedstrijd. 'De sleutel van de wedstrijd zal op het middenveld liggen. Genk beschikt inderdaad over klasbakken, maar dat geldt ook voor Club met de Gouden Schoen (Ruud Vormer), de Profvoetballer van het Jaar (Hans Vanaken) en de beste verdedigende middenvelder (Nakamba) van afgelopen seizoen in de rangen.'

Wie het Brugse doel zal verdedigen, Letica of zoals tegen Oostende Horvath, liet de Brugse coach in het midden. 'De beste zal spelen', klonk het.

Bij KRC Genk kan trainer Philippe Clement nog geen beroep doen op Leandro Trossard. Het 23-jarige Limburgse goudhaantje is nog niet volledig hersteld van een spierblessure. Hij ontbrak ook in de twee vorige competitieduels tegen Standard (1-1) en Antwerp (2-4). Bij de Great Old boog Genk een 2-0 achterstand alsnog om in een zege na goals van Malinovskyi en Samatta. Zij scoorden allebei twee keer. 'We spelen als een hecht team, dat maakt ons zo sterk', verklaarde Samatta na afloop het Genkse succes. Of KRC Genk zijn ongeslagen status behoudt, weten we zaterdagavond kort voor 20 uur.