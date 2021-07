KRC Genk voetbalt tegen landskampioen Club Brugge om de supercup. Een prijs die het niet wil laten liggen.

Vicekampioen KRC Genk heeft er een ongewone voorbereiding op zitten, met spelersgroepen die in verschillende fases terugkeerden en moesten ingepast worden. Donderdag keerde de Mexicaanse linkerflankspeler Arteaga nog terug, nu is het enkel nog wachten op de drie Colombiaanse internationals en Kouassi. Arteaga komt, net als Thorstvedt die nog geblesseerd is, niet in actie tegen Club.

Het was een opgewekte en strijdlustige Genkse trainer die de voorbeschouwing deed vanuit het Zeeuwse kustdorpje Burgh Haamstede, waar Genk de laatste voorbereidingen trof voor de match tegen Club. Wat John van den Brom betreft, zit de voorbereiding er op. De supercup maakt daar voor hem geen deel meer van uit. 'Want het is een wedstrijd om een prijs, en elke sportman en sporttrainer wil elke prijs winnen.'

Het is niet de enige prijs waar Van den Brom en Genk op mikken. Op de vraag wat de ambitie is voor dit seizoen, luidde het antwoord: 'Bevestigen wat we vorig seizoen toonden is het minimum. Het kan altijd beter.' Vorig seizoen werd KRC Genk tweede en kwam het net te kort om kampioen te worden. Dan mag je de vraag stellen:

'Wat kan er nog beter?'

Die vraagt gaat Van den Brom niet uit de weg. 'Nou, wat denk je zelf?'

'Dan moet je al kampioen worden', zegt de reporter. De Genkse trainer neemt geen gas terug: 'We zijn overtuigd dat we de selectie hebben om dat te laten zien. Ik vind dat je de lat altijd heel hoog moet leggen.'

Mogen we dan schrijven dat Genk kampioen wil worden? Van den Brom, grijnzend: 'Jullie mogen schrijven wat jullie willen. Dan kunnen jullie achteraf zeggen: weet je nog, vorige zomer toen die trainer met zijn grote mond zei: 'We gaan er voor?''

En als de spelers dit lezen? 'Die hoeven dat niet te lezen. Dit hebben we allemaal tevoren met mekaar doorgenomen.'

Het was iets waar technisch directeur Dimitri de Condé later op inpikte toen Genk zijn vier nieuwkomers voorstelde: Mike Trésor die van Willem II komt, Carel Eiting van Ajax, Simen Jukleröd van Antwerp en Mujaid Sadick van Deportivo La Coruna. Hij wilde de woorden van zijn trainer niet afzwakken. Integendeel. 'Onze coach deed daarnet uitspraken die niet echt Genks zijn, maar ik steun die uitspraak volledig. Als we van Club verliezen, wil ik bij ons geen lachende gezichten zien.'

Vorig jaar groeide Genk in de laatste maanden naar het niveau van Club toe. De kern bleef samen, en werd aangevuld met de vier nieuwkomers. Voorlopig maakt van de Genkse sterkhouders nog niemand zich op om weg te gaan. Dat opent perspectief met het oog op de Champions League waarvoor Genk zich de komende weken wil kwalificeren. Maar eerst nog een prijs pakken en de concurrentie kietelen.

De toon is gezet, het wordt een interessante aanhef voor de competitie.

