Vanavond/dinsdagavond gaat KRC Genk op bezoek bij het Italiaanse Napoli. Voor de Genkenaars was het een teleurstellende groepsfase die ze nu op een positieve noot willen afsluiten.

KRC Genk trekt vanavond/dinsdagavond naar Napoli, op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep E, voor zijn laatste Europese wedstrijd van het seizoen. De Limburgers pakten tot dusver maar een punt en liggen uit de strijd voor Europese overwintering. Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg bikkelen wel nog volop voor een plaats in de achtste finales van het Kampioenenbal.

Voor Racing is er in Napels dus alleen maar eer te rapen. Genk heeft er op de slotspeeldag nog belang bij om zijn blazoen op te poetsen en de poules met opgeheven hoofd te verlaten. De Belgische kampioen toonde dit najaar haast nooit dat het op CL-niveau meekon en ging tweemaal zwaar ten onder tegen Salzburg (6-2 en 1-4) en thuis tegen Liverpool (1-4). Alleen in eigen huis tegen Napoli (0-0) en op Liverpool (2-1) kon Genk tegenwerk bieden.

Coach Hannes Wolf leeft met vertrouwen toe naar het treffen. "We willen hier nog iets rapen", blikte de Duitse T1 maandag vooruit. "Met Napoli treffen we wel een ploeg met veel kwaliteiten. Maar in een wedstrijd is alles mogelijk. We zullen ons uiterste best doen om te winnen. Als we de ruimtes vinden, kunnen we voor gevaar zorgen."

Liverpool (10 punten) houdt in een spannende strijd aan kop in groep E Napoli (9 punten) en Salzburg (7 ptn) achter zich. De Italianen plaatsen zich mits een zege tegen Genk altijd voor de volgende CL-ronde, maar beleven een erg woelig seizoen. In de Serie A staat de club van Dries Mertens pas zevende, met ruime achterstand op de top zes. Bovendien ligt de spelersgroep overhoop met de excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis, na heibel over een afzondering.

Napoli-coach Carlo Ancelotti wil tegen Genk orde op zaken stellen. "We hopen op een goed resultaat en willen ons plaatsen", verklaarde de Italiaanse T1. "Een kwalificatie voor de volgende ronde kan een stimulans zijn om de problemen waarmee we in de Serie A kampen op te lossen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken. Ik wil een overtuigende prestatie zien zoals we in de CL steevast gedaan hebben. In deze competitie heeft de ploeg altijd het maximum gegeven. Ik heb er goede hoop op voor de partij van morgen dat we doorstoten."