Genkvoorzitter Peter Croonen kwam onder de indruk van het enthousiasme en de persoonlijkheid van de 38-jarige Duitser Hannes Wolf, die Felice Mazzu opvolgt als trainer en de club naar PO1 moet loodsen.

De avond van die 22e januari 2009 zal Hannes Wolf niet snel vergeten. Hij wordt er op een sportgala in Dortmund gehuldigd, en ontmoet die avond twee mensen die zijn leven zullen mee bepalen. Er is vooreerst een handbalspeelster van Dortmund, Julia Kunze, die als topsporter ook uitgenodigd is en die later de moeder van zijn beide dochters zal worden.

Er is ook Jürgen Klopp, op dat moment trainer van Borussia Dortmund. Klopp is de hoofdgast, gevraagd om de prijzen te overhandigen. Hij raakt die avond flink onder de indruk van die 27-jarige man die als speler-trainer van de regionale ploeg ASC 09 succesvol is. Op dat moment droomt Wolf er van een club in vierde klasse te coachen en die avondtrainingen te combineren met een job als sportleraar overdag.

Dat gaat niet door. Klopp haalt hem naar Dortmund, en laat hem groeien bij de jeugd. Onder leiding van Wolf wordt Dortmund bij de U17 en de U19 Duits kampioen. Op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer stoot VfB Stuttgart op de in Bochum geboren trainer.

Dat hij de traditieclub meteen terug naar de Bundesliga voert, is een sterk staaltje, dat ze ook in Genk met één oog hebben gezien. Een jaar later lukt hem datzelfde kunstje niet met een andere traditieclub, HSV uit Hamburg. De vierde plaats geeft geen recht op een onmiddellijke terugkeer voor de club die voor het eerst een seizoen in de tweede klasse had doorgebracht en kost hem na het seizoen zijn job.

Hasi: financieel niet haalbaar

Van zodra Felice Mazzu dinsdagochtend ontslagen werd, verscheen Wolf op de Genkse radar, waar wel meer namen circuleerden. Er werd geïnformeerd bij de kandidaten die afgelopen zomer ook gecontacteerd werden (Bernd Storck en Marc Brys) maar dé andere kandidaat waar Genk erg dichtbij was, was de man bij wie niet de vraag gesteld werd die bij Wolf wel geldt: kent hij voldoende het Belgische voetbal om zonder een te lange studieperiode op korte termijn KRC Genk naar PO1 te gidsen?

Bij Besnik Hasi, die als speler een Genkverleden heeft, en die een paar jaar geleden nog Anderlecht trainde, had niemand die vraag gesteld. Toen het financiële plaatje dat aan Hasi's terugkeer vast hing (hij was niet vrij) niet haalbaar bleek, vatte Genk het gesprek met Wolf weer aan.

Maandagnamiddag kwamen ze tot een akkoord. Voorzitter Peter Croonen kwam vooral onder de indruk van Wolfs aanstekelijke enthousiasme, zijn persoonlijkheid en zijn interesse in het Genkse project, waar werken met jong talent hoog in het vaandel staat.

De Duitser spreekt ook uitstekend Engels, dé voertaal bij KRC Genk. Croonen hoefde zo als voorzitter van de Pro League uiteindelijk geen trainer weg te halen bij een andere Belgische profclub -Wolf was vrij na zijn ontslag in Hamburg.

Trainerskerkhof

De voorzitter hoopt dat de samenwerking met de jonge Duitser Genk af helpt van zijn weinig benijdenswaardige reputatie als trainerskerkhof.

'Onze statistieken qua trainers zijn niet goed, dat is een werkpunt', erkent Croonen. 'Wij geloofden vast in Felice Mazzu een profiel te hebben gevonden waarmee we een langer verhaal konden schrijven. Dat was niet alleen het idee van Dimitri de Condé, ik heb ook gepleit voor Mazzu omdat ik zijn profiel heel erg bij ons vond passen. Maar de mayonaise pakte niet, en dat is jammer voor alle betrokkenen.'

Voor Wolf, de derde Duitser die dit seizoen aan de slag gaat in de Jupiler Pro League, kan KRC Genk weer een springplank zijn, net zoals de Limburgse club dat voor veel jonge voetballers is.

Lees meer over de trainerswissel bij KRC Genk in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 20 november.