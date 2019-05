Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Zelden is een titel ook door de neutrale voetballiefhebbers zo bejubeld als die van KRC Genk, zegt Jacques Sys.

De Limburgse club verdronk de afgelopen dagen net niet in alle lofbetuigingen. Een uitstekend beleid, herkenbaar en sprankelend voetbal, met spelers die in alle omstandigheden plezier uitstralen in het spel en aan de hand van hun architect, Philippe Clement, vrijwel altijd uitgingen van de eigen kracht. De trainer slaagde erin uit alle ego's, die voetballers zijn en blijven, een collectief denkend team te smeden, met een brandend verlangen om de eigen grenzen te verleggen.

...