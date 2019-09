Sportief directeur Dimitri De Condé licht de nieuwkomers bij KRC Genk door en maakt daarin een onderverdeling in twee groepen, zo legt hij uit aan Sport/Voetbalmagazine.

'We zijn zeer tevreden over de afgelopen mercato', steekt de sportief directeur van de landskampioen van wal. 'Onze inkomende transfers waren ingedeeld in twee groepen. Wie kan op korte termijn het niveau halen om deze ploeg richting top in België te sturen? Dan praten we over drie spelers: Théo Bongonda die Leandro Trossard vervangt, Paul Onuachu die ons een andere manier van spelen kan bieden die we wel eens nodig gaan hebben, en Patrik Hrosovsky die op een andere manier Malinovski vervangt en stabiliteit op het middenveld brengt. Hij voetbalt meer in functie van het team dan Roeslan, die beslissender was. Hrosovsky's prestaties zullen altijd heel stabiel zijn. Hij cijfert zich weg voor het team, maar is heel efficiënt. Mali was impulsiever, maar iets beslissender in de eindzone. Dan hebben we met Carlos Cuesta iemand tussen directe top en jong talent. Omdat we hem konden halen, lieten we Aidoo zo vlot gaan. Cuesta heeft zo'n potentieel dat die vandaag gewoon klaar is om in de basis van KRC Genk te spelen.'

'Vervolgens heb je de drie anderen: Nygren, Hagi en Odey, jongens van 18 tot 21. Odey moet momenteel iets meer geduld hebben, Nygren is gewoon een fenomenale voetballer, extreem getalenteerd, maar één die we nu ook niet onder druk moeten zetten, want dan gaan we hem verbranden. Hagi kan op termijn de creativiteit brengen die Pozuelo en Malinovski hadden, maar ook zij toonden dat nog niet in hun eerste zes maanden hier. Als die drie de eerste vier maanden niet meteen doorbreken, zijn dat voor ons geen mislukte transfers. Terwijl we van Hrosovsky, Onuachu en Bongonda wél verwachten dat ze onmiddellijk het niveau hebben om top in België te kunnen spelen. Het enige gevaar is de druk die van buitenaf op die jonge jongens komt, van jullie bijvoorbeeld.'

Het gevolg van de mercato is wel dat steeds minder Belgen de kern halen van KRC Genk. De Condé erkent, maar nuanceert ook: 'Als je stappen zet als club, wordt integratie van eigen jeugd moeilijker, met die beloftenwedstrijden die geen niveau hebben. Wij hebben geen seconde getwijfeld na de blessure van Vukovic om voor Coucke en Vandevoordt te gaan als doelmannen, omdat we overtuigd zijn dat zij top kunnen worden. Als we die jongens geen kans hadden gegeven, hadden we evengoed onze jeugdwerking kunnen overboord gooien. Maar top zijn in België en jong talent kansen blijven geven, wordt een steeds moeilijker evenwicht voor ons. We bewaken dat wel, maar in de praktijk merken we dat het moeilijk is om jonge spelers mee te krijgen op het niveau waarop we nu zitten. We hebben vandaag niet meer het geduld dat we vier jaar geleden met jong talent hadden. Dat is de prijs van het succes.'

