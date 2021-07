KRC Genk heeft Mike Trésor Ndayishimiye aangetrokken. De 22-jarige aanvaller komt over van het Nederlandse Willem II en ondertekent een contract voor vier seizoenen in Limburg, tot de zomer van 2025.

Mike Trésor Ndayishimiye speelde in de jeugd van RSC Anderlecht, alvorens in Nederland voor NEC te gaan voetballen. Een jaar later werd hij bij Willem II meteen de revelatie van de Eredivisie. Vorig seizoen was de Belgische jeugdinternational in de Nederlandse hoogste klasse goed voor vier doelpunten en elf assists.

'Mike Trésor is een razendsnelle en dribbelsterke aanvaller die op meerdere posities voorin uit de voeten kan', schrijft Genk in een mededeling. 'Welkom Mike en heel veel succes!'

