KRC Genk heeft donderdagavond op de vijfde en voorlaatste speeldag in de Champions' play-offs van de Jupiler Pro League de drie punten thuisgehouden tegen Antwerp. Het werd 4-0. Middenvelder Kristian Thorstvedt was de uitblinker met een hattrick.

Door de overwinning van de Limburgers is Club Brugge nog geen kampioen. Blauw-zwart moet later op de avond (om 21 uur) minstens een puntje pakken op bezoek bij Anderlecht om de titel binnen te rijven. Bij een nederlaag valt de beslissing zondag in een onderling duel tussen Club Brugge en Racing Genk. Genk is door de zege tegen Antwerp wel al zeker van (minstens) de tweede plaats.

KRC Genk nam van bij de aftrap de wedstrijd in handen. De Limburgers monopoliseerden de bal en drukten Antwerp diep tegen de eigen zestien. Thorstvedt kwam op het kwartier net te kort om de openingstreffer binnen te tikken. Verdere kansen bleven uit. Antwerp stond goed georganiseerd en kwam na een halfuur ook dichtbij een doelpunt. Hongla vergat alleen voor Vandevoordt af te werken. Beide ploegen leken zich naar de rust te slepen, maar in de 43e minuut was het dan toch raak. Le Marchand stopte Ito af, maar kon Thorstvedt niet tegenhouden. De Noor twijfelde niet en trapte Racing Genk op een 1-0 voorsprong.

De pauze had de Limburgers duidelijk deugd gedaan, want na nauwelijks vier minuten in de tweede periode stond het 2-0. Butez en Seck gingen aan het blunderen achterin bij de Great Old en Thorstvedt kon voor een leeg doel zijn tweede van de avond binnenleggen. Vooral Antwerp-doelman Butez was even van slag. De Fransman zag er vijf minuten later opnieuw slecht uit. Hij tikte de bal zomaar in de voeten van Ito, die zijn poging door de Laet gekeerd zag worden. Bongonda scoorde wel, maar deed dat vanuit buitenspelpositie.

Genk was niet meer te stoppen voor het stamnummer 1 en Thorstvedt vervolledigde na 64 minuten zijn hattrick, op assist van Onuachu. Die kreeg nadien rust en zijn vervanger, Cyriel Dessers, zette dertien minuten voor tijd de 4-0 eindstand op het bord. Even was er sprake van buitenspel, maar de VAR zette dat recht. Voor de spits was het zijn tweede goal in twee duels na zijn winnende treffer vorige zaterdag op Anderlecht.

