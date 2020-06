Eind vorige maand maakten de Limburgers de komst van de Colombiaanse rechtsachter Daniel Muñoz bekend. Achtergronden bij de transfer.

'Ik wil nu nog niet weg bij Nacional. Ik ben hier thuis: ik voel me gelukkig en gesteund door iedereen. Het is zoals het verhaal van de verloren zoon: waarom zou hij weggaan van de ouders die hij eindelijk gevonden heeft?'

Het zijn woorden die op 28 april van dit jaar in Colombia opgetekend worden uit de mond van Daniel Muñoz. De 24-jarige rechtsachter, die ook centraal in de verdediging en op het middenveld uit de voeten kan, meent wat hij zegt: Atlético Nacional is de club van zijn dromen. Al sinds hij een kleine jongen was, hoorde hij bij een heel fanatieke supportersgroep, de barra Los del Sur.

Dat hij sinds 2019 de kleuren van Atlético Nacional ook op het veld mag verdedigen, is voor hem een droom die uitkomt. Bovendien kan hij een aardig stukje voetballen. De coach moet hem soms intomen en hem op zijn verdedigende taken wijzen. 'Een deel van mijn DNA is om constant de tegenstander aan te vallen en door mijn goeie fysiek ben ik in staat om veel op en neer te lopen', zegt Muñoz er zelf over.

Na een half jaar wordt hij al gebombardeerd tot kapitein van de ploeg. Zo komt hij ook op de radar van Colombiaans bondscoach Carlos Queiroz, voor wie de rechtsback een probleempositie is. Queiroz heeft daar wel Santiago Arias, maar die komt niet veel aan spelen toe bij Atlético Madrid. Was de Copa América niet uitgesteld tot de zomer 2021, dan was de kans groot geweest dat Muñoz in de selectie had gezeten.

Financiële problemen

Dat eind vorige maand de transfer van Daniel Muñoz naar KRC Genk bekend werd gemaakt, was dan ook enigszins verrassend nieuws in Colombia.

Juan David Pérez, de voorzitter van Atlético Nacional, was er echter snel bij om een en ander te kaderen. Hij legde in de Colombiaanse media uit dat de club financiële problemen heeft door de coronacrisis. 'We wilden wel verder met Muñoz, maar dit was een goede opportuniteit voor de speler en voor ons. Er is veel onzekerheid en 'de trein van Europa' passeert niet zo vaak. We beslisten om het bod van Genk te aanvaarden en om onze financiële situatie te verbeteren.'

Muñoz had, zo wordt in Colombia geschreven, een opstapclausule in zijn contract waardoor hij kon vertrekken voor 7 miljoen dollar, ofte 6,2 miljoen euro. Genk zou 4,5 miljoen euro voor hem betaald hebben.

Over de eventuele interesse van andere ploegen voor de rechtsachter was Pérez duidelijk: 'Er werd veel gepraat over telefoontjes met offertes, maar die kwamen nooit. Genk benaderde ons met een serieus, concreet bod. Het is een club waar we eerder al zaken mee deden (Carlos Cuesta komt ook van Atlético, nvdr) en we hebben een uitstekende relatie met hen. Voor ons is het belangrijk dat hij naar een grote ploeg gaat die al verschillende spelers verkocht heeft aan Engeland.'

Daniel Muñoz zelf heeft het er duidelijk moeilijk mee dat hij vertrekt bij Atlético Nacional. In zijn afscheidsvideo voor de fans barst hij zelfs in tranen uit (vanaf 1'40''), maar hij zegt: 'Soms loopt het leven niet zoals je het wil en moet je de kansen grijpen als ze zich voordoen.'

Een 'topper'

Met Helibelton Palacios speelt bij Atlético Nacional een oude bekende. Palacios probeerde het in 2017/18 eventjes bij Club Brugge, maar de timide rechtsachter ging al snel terug naar zijn thuisland.

'Het vertrek van Daniel was een harde klap voor de hele ploeg en voor de technische staf', zegt hij. 'Maar ik ben blij dat de deur van Europa opengaat voor hem. En met zijn kwaliteiten denk ik dat hij het gaat maken in België.'

Ook coach Hannes Wolf is overtuigd. 'Ik heb héél veel beelden van hem gezien, samen met Dimitri de Condé. Ik was best onder de indruk en ben zeker dat we een topper hebben binnengehaald', zegt de Duitser in Het Belang van Limburg.

'Niet alleen omwille van zijn technische kwaliteiten, ook door zijn werkkracht en leiderschap. Hij speelde het vaakst als rechtsachter, maar kan ook centraal in de defensie of op het middenveld uit de voeten.'

Die veelzijdigheid zou Muñoz van pas kunnen komen, want voorlopig lijkt het er niet op dat hij Joakim Maehle uit de ploeg gaat spelen. Tenzij die vertrekt? 'Nee', zegt Wolf resoluut in Het Belang van Limburg. 'Het is de bedoeling dat er niemand vertrekt. Al besef ik maar al te goed dat er slechts héél weinig coaches zijn, die de zekerheid hebben dat hun beste spelers niet zullen vertrekken tijdens een transferperiode. Maar wij willen deze kern samenhouden en verder uitbouwen. Om zo door te gaan op ons elan.'

