De laatste testronde op corona heeft geen nieuwe besmettingen opgeleverd bij KRC Genk. Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen blijven voorlopig wel nog in quarantaine.

Vorige vrijdag bevestigde de Limburgse club dat flankaanvaller Limbombe, verdediger Uronen en (reserve)doelman Leysen positief hadden getest. Zij ontbraken daardoor in de (gewonnen) halve finale van de beker tegen Anderlecht (1-2).

'Bij de coronatesten van maandag én van dinsdag zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De club nam vorige week extra voorzorgen, bovenop de al geldende strenge maatregelen. Een hele geruststelling dat het zo bij de drie recente gevallen is gebleven. En dat hopen we zo te houden', klinkt het woensdag.

Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen blijven voorlopig nog in quarantaine. Zij ontbreken dus vrijdagavond in het competitieduel thuis tegen Standard, dat ook tegenstander is in de bekerfinale.

