Tegen Club Brugge toonde Patrik Hrosovsky waarom KRC Genk al twee jaar op zijn spoor zit. De Slovaakse middenvelder moet Roeslan Malinovsky doen vergeten.

Doorgaans trekt KRC Genk jong talent aan, dat het nadien met serieus wat meerwaarde kan doorverkopen. De enige uitzondering op het profiel van de doorsnee-Genkse aanwinst, is de Slovaak Patrik Hrosovsky die al 27 jaar is. 'Maar we hebben ook rendement op korte termijn nodig, stabiliteit en leiderscapaciteiten. Die brengt Patrik ons', rechtvaardigde technisch directeur Dimitri de Condé de atypische aankoop.

Net als de Nigeriaanse spits Onuachu (25) volgden De Condé en zijn team de Slovaak al twee jaar. De reden waarom het zo lang duurde? 'Omdat we de voorbije jaren onze financiële beperkingen hadden, die dankzij de inkomsten van de CL nu niet meer gelden.'

Klare kijk

Tegen Anderlecht viel Hrosovsky al even in maar drukte hij zijn stempel nog niet. Op Club Brugge had zelfs ex-Genktrainer Philippe Clement hem in de basis verwacht, maar de Slovaak maakte pas na de rust zijn opwachting. De Pool Jakub Piotrowski, die vorig jaar amper speelde, zwoegde zich te pletter, maar Genk kreeg pas grip op de match toen Hrosovsky na rust inviel. Meteen kwam er meer lijn in het Genkse spel, raakten de Limburgers steeds vaker op de Brugse helft, en zorgden ze voor meer dreiging, altijd met een voet van Hrosovsky in zo'n actie.

Van nature is de intelligente maar ietwat timide Slovaak een controlerende middenvelder, maar zelf omschrijft hij zich als een box-to-box. In die hoedanigheid toonde hij zich op Club ook. Heerlijke voetballer, technisch begaafd, hard werkend, zich overal aanbiedend, klaar kijkend en met een goeie pass in de voet.

Hrosovsky, toen nog bij Plzen, hier in achtervolging op De Sart in de Europa League. © belgaimage

Een type-Malinovski, noemde Dimitri de Condé hem eerder op de week, op de vraag wat hem twee jaar geleden al zo aansprak in de toenmalige speler van Viktoria Pilsen. Het gevolg? Meteen na zijn inbreng kwam ook Sander Berge, die tot dan enkel Hans Vanaken geneutraliseerd had, steeds meer dreigen, kon Bryan Heynen zonder omkijken een rij naar voor, en werden de flankspelers mooi tussen de lijnen aangespeeld. Kortom: met Hrosovsky heeft Genk weer een middenveld dat dominant en op een ander ritme kan voetballen dan tot voor zondag het geval was.

Merci Antwerp

Op de vraag waarom hij voor KRC Genk had gekozen, antwoordde de Slovaak dat hij na tien jaar bij Pilsen aan een nieuwe uitdaging toe was. De Tsjechische club weigerde de afgelopen jaren om hem te laten gaan, door een enorm hoge prijs op zijn hoofd te zetten. Pas toen Genk zijn bod van vijf naar zes miljoen verhoogde en de speler eerst nog de Europese voorrondes met Pilsen (onder meer tegen Antwerp) liet afwerken, ging die akkoord met de verkoop.

Het maakt dat Genk tenminste één speler in zijn rangen heeft met Champions League-ervaring. Met de CL-deelname realiseren de meeste Genkse spelers een kinderdroom. Tot voor een paar weken dreigde op basis van het getoonde spel die droom wel eens in een sportieve nachtmerrie te zullen ontaarden. Met de inbreng van Hrosovsky is dat plots veranderd. Met hem heeft Genk de motor die het nog ontbeerde, en die het hard zal nodig hebben wanneer de Europese schijnwerpers straks aanfloepen.

