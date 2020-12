Joakim Mæhle blijft na Nieuwjaar in het blauw spelen, maar dan met een zwart in plaats van een wit tintje. De Deen verlaat KRC Genk namelijk voor Atalanta en daar zou een bedrag van 15 miljoen euro mee gepaard gaan.

Telefoon uit Genk, kort voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Waarom was op onze website verschenen dat de verwachtingen betreffende KRC Genk voor dit seizoen afhingen van een eventueel vertrek van Joakim Mæhle? 'Er is met de speler een akkoord dat hij nog een jaar hier blijft. Schrijf maar op: Mæhle gaat bij ons dit seizoen niet weg, zelfs niet voor een erg goed bod.'

...

Telefoon uit Genk, kort voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Waarom was op onze website verschenen dat de verwachtingen betreffende KRC Genk voor dit seizoen afhingen van een eventueel vertrek van Joakim Mæhle? 'Er is met de speler een akkoord dat hij nog een jaar hier blijft. Schrijf maar op: Mæhle gaat bij ons dit seizoen niet weg, zelfs niet voor een erg goed bod.'Begin oktober zag het er even naar uit dat de Deen naar Olympique Marseille zou trekken, maar minder dan een uur voor het verstrijken van de deadline blies Genk de zaak af, nadat het pas eerder die dag een bod had gekregen. Toen al liet een ontgoochelde Mæhle weten dat hij in de winter zou vertrekken, en dat gaat hij nu ook doen.Gisteravond meldde Genk dat Mæhle naar Atalanta Bergamo vertrekt. Een transfersom communiceert de Limburgse club nooit, maar het zou om zo'n 11 miljoen euro gaan, geven Italiaanse bronnen aan, een som die nog kan oplopen via allerhande bonussen tot zelfs 15 miljoen euro. Puur economisch is dat een goeie zaak, want Genk haalde de rechtsachter in de zomer van 2017 bij het Deense Aalborg weg voor 1,3 miljoen. Grappig is dat Mæhle indertijd Timothy Castagne bij Genk moest vervangen, die net aan Atalanta was verkocht. Het is dus voor de tweede keer dat de Deen bij een club als vervanger voor de Rode Duivel wordt gehaald. Niet voor niets meldde La Gazzetta dello Sport vanochtend: 'Het Deense alter ego van Castagne'. De Rode Duivel was deze zomer verkocht aan Leicester en niet echt vervangen. Het bleef een van de mankementen in de ploeg, al moet de Deen niet verwachten dat meteen de rode loper wordt uitgerold voor hem, want op rechts is Hans Hateboer doorgaans de eerste keuze. Het systeem van trainer Gian Piero Gasperini past wel perfect bij Mæhle, die een grote motor heeft en ook bij Genk optimaal functioneert wanneer hij de hele flank voor zich heeft. Ook de meester-tacticus uit de Serie A werkt met één flankspeler die zowel verdedigend als aanvallend negentig minuten op en neer moet kunnen gaan. Alleen zal de Deen moeten wennen aan het belang van de tactische onderrichtingen die hij daar op zijn bord zal krijgen. Bij Genk liet hij al eens een tegenstander in de rug opduiken zonder dat daar zwaar aan getild werd, in de Serie A worden zulke fases onder het vergrootglas gelegd. Niet voor niets kreeg Roeslan Malinovski, die anderhalf jaar geleden ook al Genk voor Atalanta ruilde, na de indrukwekkende zege tegen AS Roma afgelopen weekend veel lof, maar stond er ook bij dat hij wel 22 keer balverlies leed. Na anderhalf jaar mag Malinovski zich bij de Noord-Italiaanse club nog altijd geen basisspeler noemen. Hij komt enkel aan de aftrap wanneer anderen rust krijgen, geschorst of geblesseerd zijn, al valt hij wel vaak in de slotfase in. Dat kan veranderen nu het goed scheef zit tussen de club en de kapitein, de Argentijnse aanvaller annex aanvallende middenvelder Papu Gómez, van wie verwacht wordt dat hij tijdens de wintermercato vertrekt.Voor Castagne, Malinovski en Mæhle ontving KRC Genk de voorbije drieënhalf jaar ruim 30 miljoen euro van de club uit Bergamo, waarmee het zichzelf stilaan hofleverancier van de Lombarden mag noemen.Zaterdag neemt Mæhle tegen Waasland-Beveren afscheid van Genk. Toevallig is dat net ook de tegenstander waartegen hij zijn Belgisch competitiedebuut maakte. Mæhle viel op 29 juli 2017 in en gaf meteen een assist in een match die op 3-3 eindigde. Een week later stond hij aan de aftrap tegen Standard.In totaal speelde hij in drie en een half jaar 130 matchen voor de Limburgers. In september van dit jaar debuteerde hij ook als Deens A-international.Bij Atalanta treft hij een ploeg die op dit moment zevende staat, op 10 punten van leider AC Milan. Een jaar geleden telde de ploeg uit Bergamo 20 punten meer dan de rossoneri. Straks mag hij zich wel opmaken voor Europees voetbal, en niet tegen de minste tegenstander. In de Champions League wacht Real Madrid.