Doelman Danny Vukovic (34) heeft op training een scheur in de achillespees opgelopen. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. Er wacht de Australiër een lange revalidatie.

De club maakte de blessure zelf bekend via online kanalen. Naar alle waarschijnlijkheid komt Vukovic voor de jaarwisseling niet meer in actie voor de Genkenaars. De Australiër speelde een cruciale rol in het kampioenenjaar, maar moet nu de Champions Leaguecampagne missen.

Als geluk bij een ongeluk heeft de Limburgse topclub wel nog even de tijd om een vervanger te zoeken voor hun nummer één in doel. Mogelijks lonken ze richting Jean Butez (24) van Mouscron of Hendrik Van Crombrugge (26) van KAS Eupen. Al kan het Genkse bestuur ook het vertrouwen geven aan een keeper uit de eigen opleiding die nu al in de selectie zit: Gaëtan Coucke, vorig seizoen uitgeleend aan SK Lommel. Daar speelde de 21-jarige doelwachter 34 wedstrijden met uiteindelijk zes clean sheets. Nordin Jackers (21), actief op het afgelopen EK U21 voor België, staat ook nog altijd op de loonlijst van de Limburgers.