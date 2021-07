Maandagmiddag is geloot voor de derde voorronde van de Champions League. Vicekampioen KRC Genk komt daarin uit tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk.

Met Shakhtar treft vicekampioen Genk een tegenstander van naam. De Oekraïense topclub is een vaste waarde in de Champions League en eindigde vorig seizoen nog als derde in groep B, de zogenaamde Groep des Doods, met Real Madrid, Borussia Mönchengladbach en Inter Milaan. De Oekraïners wonnen twee keer van Real Madrid (2-3 en 2-0) en speelden twee maal gelijk tegen Inter (2x 0-0), maar werden uitgeschakeld door twee zware nederlagen tegen Gladbach (4-0 en 0-6). In de Europa League was Roma in de achtste finales het eindstation.

In eigen land werd Shakhtar na vier titels op rij het voorbije seizoen geen kampioen. Dinamo Kiev bleek te sterk. De ploeg van Shakhtar is net als de voorbije jaren een mix van talentvolle Oekraïners en Brazilianen. Het is een zeer ervaren team, met een hele rits aan dertigers. Vooral jongens als Marlos, Tetê, Alan Patrick en Konoplyanka toonden de voorbije jaren al hun kunnen. Sergiy Bolbat is een oude bekende van de Jupiler Pro League en speelde nog bij Lokeren. Met Pedrinho (Benfica), Traore (Ajax) en Marlon (Sassuolo) werden in het tussenseizoen al enkele veelbelovende inkomende transfers gedaan.

Genk en Shakhtar speelden Europees nooit eerder tegen elkaar. De Oekraïners troffen in het verleden wel al Anderlecht, Club Brugge en Gent. De Buffalo's waren de laatste Belgische tegenstander van Shakhtar in het seizoen 2016-2017. In de groepsfase van de Europa League wonnen de Oekraïners destijds beide duels met 5-0 en 3-5.

De heenwedstrijd vindt plaats op 3 of 4 augustus, de terugwedstrijd op 10 augustus. Bij winst stoot Genk door naar de play-offs van de Champions League, bij uitschakeling wacht de poulefase van de Europa League. Met Club Brugge is één Belgisch team al zeker van de groepsfase van de Champions League.

