Schalke 04, dat vorig seizoen degradeerde uit de Bundesliga, heeft zich vrijdag versterkt met middenvelder Dries Wouters. De 24-jarige Limburger komt over van Racing Genk en ondertekende in Gelsenkirchen een contract voor drie seizoenen. Wouters zal bij de Duitse traditieclub spelen met rugnummer 15.

Het jeugdproduct van Genk leek al enige tijd op weg naar de uitgang van de Luminus Arena. In het voorbije seizoen, waarin Genk vicekampioen en bekerwinnaar werd, speelde hij slechts acht competitieduels voor de Limburgers. Sinds zijn debuut in de hoofdmacht van Genk in mei 2015 kwam hij tot 66 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf.

Wouters behoorde ook tot de selectie die in het seizoen 2018-2019 de vierde en tot dusver laatste Genkse landstitel veroverde.

Schalke 04 degradeerde vorig seizoen na dertig jaar uit de Bundesliga. De club liet donderdag Benito Raman vertrekken naar Anderlecht.

