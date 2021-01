KRC Genk heeft de 21-jarige Amerikaanse verdediger Mark McKenzie aangetrokken. Sébastien Dewaest wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Franse Toulouse.

McKenzie komt over van MLS-club Philadelphia Union. Als hij slaagt in zijn medische testen, ondertekent hij een contract tot midden 2025. Dat bevestigt Genk.

McKenzie, een New Yorker uit de Bronx, wordt door Genk omschreven als 'een van de aanstormende talenten uit de Amerikaanse Major League Soccer'. 'Hij is een stevige centrale verdediger met twee uitstekende voeten, kopbalsterk en klaarkijkend. Hij werd zopas verkozen in het MLS-elftal van het seizoen. Met zijn club eindigde hij op de eerste plaats in de reguliere competitie. Zijn prestaties trokken de aandacht van verschillende Europese clubs'.

McKenzie werd opgeleid bij Philadelphia Union en was pas 17 toen hij zijn profdebuut maakte in de satellietclub van 'the Union'. In zijn debuutjaar in het eerste elftal werd hij genomineerd als beste rookie van de MLS. A

ls voormalig jeugdinternational maakte hij op zijn 19de deel uit van de Amerikaanse selectie. Hij verzamelde inmiddels twee caps.

'Nu alle benodigde documenten in orde zijn, kan Mark eerstdaags naar ons land vliegen. KRC Genk hoopt hem snel in België te mogen verwelkomen', aldus de club.

Genk leende eerder op de dag verdediger Sébastien Dewaest uit aan het Franse Toulouse. De huidige nummer twee uit de Ligue 2 heeft ook een aankoopoptie, zo laat Genk weten.

De 29-jarige Dewaest zat al langere tijd op een dood spoor in Limburg. Hij speelde dit seizoen geen minuut en hoorde sinds september niet meer tot de selectie.

Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017. In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar die speelde hij aan het begin van dit seizoen kwijt na enkele incidenten op training met onder meer toenmalig coach Hannes Wolf. Daarna werd de verdediger naar de B-kern verwezen.

Bij Toulouse wordt Dewaest ploegmaat van Aaron Leya Iseka en Brecht Dejaegere.

