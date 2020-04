Terwijl de belangstelling voor zijn spelers groot blijft, moet KRC Genk ook de knoop doorhakken in de keeperskwestie.

De afgelopen weken stond de telefoon van technisch directeur Dimitri de Condé roodgloeiend. Voor vooral de Deense rechtsachter Joakim Maehle en de Colombiaanse centrale verdediger Jhon Lucumí is de belangstelling groot, terwijl Lazio ook zou denken aan Ianis Hagi, momenteel op uitleenbasis bij Glasgow Rangers maar nog altijd eigendom van de voormalige Belgische landskampioen. Met een eigen kapitaal van 45,5 miljoen euro en na lucratieve winterverkopen van Sander Berge en Ally Samatta voor in totaal 32 miljoen moet Genk niet verkopen. Verwacht wordt dat zeker de Deen bij een goed bod weg mag. Atalanta Bergamo, dat vorige zomer ook al Roeslan Malinovski haalde, wil de aanvallende rechtsback als vervanger voor Timothy Castagne (ook al ex-Genk), die vorig jaar al weg wilde. Genk moet wel beslissen of het de optie licht op Thomas Didillon, die in januari gehaald werd om te depanneren. De Franse doelman wil na goeie prestaties graag blijven, maar het is nog altijd Genks keepersplan om volgend seizoen door te gaan met het duo Danny Vukovic-Maarten Vandevoordt, met de 18-jarige Tobe Leysen als derde doelman. Als Genk voor eind mei de optie van 1,6 miljoen licht, kan het Didillon eventueel ook voor eigen rekening aan een hogere prijs in het buitenland doorverkopen. Voor Gaëtan Coucke zou er belangstelling zijn vanwege de Nederlandse Eredivisieclub Groningen.