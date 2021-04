Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de bekerfinale. 'De beker zal de club zijn oorspronkelijke waarden teruggeven.'

KRC Genk zette zichzelf weer nadrukkelijk in de etalage met de overwinning in de beker.Jacques Sys: 'En dat na een zeer turbulent seizoen waar KRC Genk een beetje zijn identiteit verloor. Normaal is Genk een zeer warme, gemoedelijke club. Maar de drie trainerswissels en de periodes dat de resultaten tegenvielen, zorgden voor veel zenuwachtigheid en irritaties. En dat past absoluut niet bij Genk, normaal altijd een haard van rust en sereniteit. Met mensen die zeer open en toegankelijk zijn.''De beker zal de club zijn oorspronkelijke waarden teruggeven. Want sinds de fusie in 1988 is daar natuurlijk uitstekend werk verricht: vier keer kampioen en nu vijf zeges in de beker. Ergens blijft Genk wel een regionale club, dat heeft voor een deel ook te maken met de historie van ons voetbal. Op een gegeven moment had je de indruk dat ze dit provincialisme niet wilden ontgroeien. Ik herinner me dat Sport/Voetbalmagazine in samenwerking met de club eens een speciaal magazine wilde maken, maar dat ze daarvoor uiteindelijk voor Het Belang van Limburg kozen.''KRC Genk moet zich nu meer profileren en zeker niet in turbulentie vervallen als het wat tegenzit. Want ze hebben uiteindelijk een mooi verhaal: een uitstekende jeugdwerking, een neus voor buitenlanders die het elftal een meerwaarde geven en een zeer realistisch beleid. Genk heeft geen schulden, maar wel een mooie reserve. Er zijn niet veel clubs die dat kunnen zeggen in deze tijd.'In hoeverre is deze beker de verdienste van John van den Brom?Sys: 'Hij heeft de spelers het nodige vertrouwen gegeven en verder gewerkt op het fundament dat Jess Thorup had gelegd. Onderschat diens werk niet, vele spelers spreken met lof over hem. Maar Van den Brom heeft alles wel overgoten met eigen accenten. En hij heeft ook de juiste omgangsvormen gevonden. Als je ziet hoe hij een ongeleid projectiel als Théo Bongonda onder controle kreeg. In zekere zijn past hij bij de warmte van deze club.''In een moeilijke periode heeft Van den Brom ook zijn nek uitgestoken en enkele veranderingen doorgevoerd. Dat de spelers toen in zijn verhaal bleven meegaan, zegt veel over de status die hij in de groep heeft afgedwongen. Terwijl zijn hoofd echt op het kapblok lag. Allicht is het alleen omdat Genk geen nieuwe trainerswissels wilde doorvoeren dat hij bleef.'Zal Mbaye Leye nu bij Standard mogen blijven?Sys: 'Ik vind dat hij wel krediet verdient. Natuurlijk heeft hij fouten gemaakt, maar welke beginnende trainer doet dat niet? Kijk naar Vincent Kompany. Alleen heb ik het gevoel dat niet iedereen intern over Leye op dezelfde golflengte zit.''In ieder geval zijn er dit seizoen een paar jongeren doorgestroomd. Dat is dan weer een voordeel als je als club met financiële problemen worstelt: je bent verplicht in je eigen tuin te kijken. En uiteindelijk heeft Standard toch een gereputeerde academie. Ze zullen nu volop gaan voor play-off 2 en het Europees ticket dat daar voor het rapen ligt. Het maakt deze competitie interessant. Want die ambitie zullen ook nog andere clubs hebben. KAA Gent bijvoorbeeld.'